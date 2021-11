Saklaw ba ng life insurance ang pagpapakamatay?

Dear Atty. Martin,

Lubos ko pong ‘di matanggap na wala na aming kapatid. Dala siguro ng pandemya ay hindi na niya kinaya ang hirap na dulot nito. Natagpuan na lang po namin siya na walang malay sa kaniyang kwarto. Ayon sa imbestigasyon, napagalaman na nag-pakamatay ang aking kapatid.

Hindi ko po maisip na maitatanong ko ang ganitong klaseng tanong, ngunit hirap kami sa buhay at nangangailangan ng tulong-pinansyal. Maari po ba kami makalukom ng benepisyo mula sa kaniyang life insurance? – Mr. X

Dear Mr. X,

Nakikiramay ako sa inyong pamilya. Bagamat mabigat sa ating kalooban, kinakailangan nating maging matatag para sa pamilyang naiwanan. Hindi maitatangging importanteng pagusapan ang mga ganitong sitwasyon, lalo na ang isyu ng mental health.

Para masagot ang iyong tanong, mabuting suriin kung kailan ang pagkamatay ng iyong kapatid at kung kailan siya kumuha ng life insurance policy.

Kung ang insured sa isang life insurance ay nagpakamatay sa loob ng unang dalawang taon mula sa pagkakaloob ng nasabing policy o kundi naman ay mula sa huling reinstatement nito, ang claim sa nasabing life insurance policy ay hindi maipagkakaloob.

Ngunit kung ito naman ay nangyari pagkalagpas ng dalawang taon o ‘di kaya ay nangyari sa estado ng pagkabaliw, ang insurance claim ay maipagkakaloob.

Ito ay ayon sa Section 183 of the Republic Act No. 10607 o Insurance Code of the Philippines, na nagsasabing:

“SEC. 183. The insurer in a life insurance contract shall be liable in case of suicide only when it is committed after the policy has been in force for a period of two (2) years from the date of its issue or of its last reinstatement, unless the policy provides a shorter period: Provided, however, that suicide committed in the state of insanity shall be compensable regardless of the date of commission.”

Sa madaling salita, depende sa araw ng pagpapakamatay at estado ng pag-iisip ng taong insured kung makakuha ba ng insurance claim sa kanyang policy.

Muli, maging mapagmatyag at ugaliing magtanong. Maging mapanuri sa mga mensahe at balitang natatanggap.

Si Atty. Martin Loon ay ang President & CEO ng Cocolife, ang pinakamalaking Filipino Life Insurance Company sa Pilipinas.

