Mga alamat ng Lakers sinapawan ni Lebron

NAKA-25 games pa lang si LeBron James pero nilaktawan na niya ang ilang Los Angeles Lakers legends sa scoring.

Si LeBron na ang may pinakamaraming sinalansan na puntos sa first 25 games suot ang Lakers uniform – mas maangas ang sco­ring niya kina Kareem Abdul-Jabbar at Shaquille O’Neal.

Nakakatipon na si James ng 717 total points ngayong season tungo sa average na 28.7 points per game.

Si Jabbar ay may 714 sa first 25 games sa Lakers noong 1975-76, may 642 si O’Neal (’96-’97).

Impresibo si James, pero hindi siya kinuha ng Lakers para magtala ng team scoring record. Pinapirma siya para magdagdag ng titulo.

Kumpara noong nakaraan na 35-47 ang LA, inumpisahan nila ang season kasama si LeBron sa 16-10.