Mga aktres na magkalaban nung 80s palihim na nagtatarayan

Naghihimutok ang isang comebacking actress of the 80’s dahil may naninira raw sa kanya kaugnay ng pera. Nagbabalik-showbiz si actress of the 80’s at medyo nahihirapan din siya dahil sa duda niyang may mga pumipigil na magka-project siya uli.

Himutok ni comebacking actress of the 80’s sa kanyang Facebook account, “Kahit simple lang ang buhay ko ngayon, I can honestly say na never ako nanloko ng tao para magkapera sa maling paraan. Kaya kung meron mang naninira sakin ngayon at pinipilit na sirain ang credibility ko, ang Panginoong Diyos na ang bahalang humusga sa iyo!”

May iba pang pinost si comebacking actress of the 80’s sa kanyang FB account at nang i-message ko siya kung ang pinariringgan ba niya ay ‘yung isa ring aktres na halos kasabayan niya noon sa isang top film outfit, sinabi niyang, “Ay, not worth talking about anymore. I have honestly lifted everything up to God kaninang 1:00AM. Ayokong masiraan ng bait!”

Leila Alcasid machika sa press

Kahit madalas siyang nakakasama ng tatay niyang si Ogie Alcasid, minsan ko lang nakakatsikahan itong si Leila Alcasid. Pero like her dad, sobra ring ma-PR itong si Leila.

Nang makita niya ako sa isang coffee shop sa ABS-CBN compound the other night, tumayo’t lumapit siya sa akin. Tsumika-tsika rin si Leila sa akin at isa nga sa naikuwento ko sa kanya noong nagsu-showbiz pa rin ang mom niyang si Michelle van Eimeren at matutuwa ka dahil makikita mo sa mukha ng dalaga na natutuwa siya tungkol sa naririnig niyang kuwento about her dad and mom noong together pa ang mga ito sa ating bansa.

Abala na nga rin pala si Leila sa kanyang singing career at busy siya sa promotions ng Completely In Love debut single niya. Noong Monday, nag-shoot din siya ng MTV sa Escolta, Manila at nagandahan siya sa old building na location nila.

Of course, sinamahan sandali ni Ogie ang anak sa MTV shoot na ‘yon, pero hindi naman siya nagbabad talaga sa set dahil magiging certified stage father na siya kapag ganoon, huh!

Edu, Luis game show pinu-push ng mga fan

Dahil bumalik na nga sa ABS-CBN si Edu Manzano at may teleserye na kaagad siya, ang FPJ’s Ang Probinsyano, pangarap naman ngayon ng mga fan na magkasama sila sa isang show ng anak na si Luis Manzano.

Sana raw ay magkaroon ng game show ang mag-ama dahil pareho silang magaling mag-host ng ganoong genre ng show.

Pareho ring madaldal, kaya puwede ring bigyan ng celebrity talk show sina Edu at Luis.