Mga adik, lasing na tambay ilagay sa drum — Digong

Ayaw ni Pangulong Rodrigo Duterte na mayroong mga pakalat-­kalat sa mga kanto, partikular ang mga durugista at mga mangi­nginom na tambay.

Inatasan ng Pangulo ang mga pulis na paalisin ang mga pasaway sa mga kanto dahil nakaka­perwisyo ang mga ito sa mamamayan.

Hindi aniya maiwasang matakot ang publiko lalo na kapag nakakakita ng mga addict o mga lasenggo sa kanto.

“I do not want anybody loitering in the corner… lalo ‘yung mga durugista, ‘yung mga bugoy-bugoy. ‘Pag may nag-istambay diyan, mag-inom i-report sa pulis. I do not want it,” anang Pangulo.

Binilinan ni Pangulong Dutere ang mga pulis na paalisin o patu­lugin ng maaga ang mga ito, at kung magmatigas ay patulugin ng permanente at ilagay sa drum.

“The police is listening­ now. Paalisin mo ‘yan sila, patulugin ng maaga. Kung ayaw matulog ng maaga, eh ‘di gusto mo permanenteng tulog, ilagay mo sa drum. ‘Pag sinabing huwag, huwag. Isang salita lang,” dagdag ng Pangulo.

Matatandaang iniutos na noon ng Presiden­te ang pagbabawal sa mga tambay lalo na sa kabataan na pagala-gala sa gabi at iniutos na arestuhin ang mga ito at i-surrender sa barangay para mapagsabihan at ma-lektyuran. ­(Aileen Taliping)