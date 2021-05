Metropolitan Davao Development Authority, napapanahon na!

SA pagbabalik sesyon ng Senado, ating isinulong ang pagtatatag ng isang ahensyang mangangasiwa ng tuloy-tuloy na pag-unlad sa Davao region sa Mindanao, upang masiguro ang progreso sa rehiyon na una nang nasimulan ni Pangulong Duterte sa ilalim ng kanyang termino bilang ama ng Davao City.

Sa ating Senate Bill No. 2153 o “An Act Creating the Metropolitan Davao Development Authority, Defining Its Powers and Functions, and Providing Funds Therefor,” layunin nating susugan at pagtibayin ang mga hakbang at proyekto ng gobyerno upang mas lalo pang palaguin ang ating ekonomiya. Talaga naman kailangan natin mag-doble kayod upang maibangon at mas pasiglahin ang takbo ng ekonomiya ng bansa na malubhang naapektuhan ng kasalukuyang pandemyang dulot ng Covid19.

Base sa Updated Philippine Development Plan 2017-2022, ang metropolitan centers ay nagdudulot ng mas mataas na antas ng serbisyo ng pamahalaan sa taumbayan partikular na sa kabuhayan, turismo, edukasyon, transportasyon at teknolohiya, maliban pa sa iba.

Sa kasalukuyan, ang Metro Manila, Metro Cebu at Metro Davao ang tatlong pangunahing ‘metropolitan centers’ sa bansa. Kabilang sa Metro Davao ang Davao City at ang mga kalapit probinsya nitong Davao de Oro, Davao del Norte, Davao Oriental, Davao del Sur at Davao Occidental.

Ang Metro Davao ang itinuturing na “major international gateway” at sentro ng komersyo at edukasyon sa Mindanao. Kaya naman napapanahon nang magkaroon ng isang Metropolitan Davao Development Authority upang masigurong may maayos na timon ang kaunlaran dito at upang mapanatili ang peace and order sa lugar.

Bilang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, responsibilidad natin ito hindi lamang sa Davao region ngunit maging saan mang sulok ng ating bansa. Ang kaunlaran kasi ay tunay na matatamo kung may may kaayusan at katahimikan sa isang lugar.

Mahalaga ang papel na gampanin ng ating panukalang Metro Davao Development Authority dahil ito ang lilikha ng mga kinakailangang hakbang base sa Davao Region Development Plan (DRDP) at Philippine Development Plan 2017-2022. Kasama na dito ang implementasyon ng mga polisiya sa transport management, solid waste disposal, urban renewal, zoning, land use planning and shelter service, health and sanitation, urban protection and pollution control, public safety iba pang metropolitan wide programs at projects.

Umaasa tayo sa suporta ng ating mga kasama sa Senado sa pagpasa ng panukalang ito para sa tuloy-tuloy na kaaayusan at kaunlaran sa Mindanao. Ang progreso ng isang bayan o maging barangay man ay tunay na mahalaga sa ating pagsisikap na makamtan ang kaunlaran sa buong bansa at pagtaas ng kalidad ng buhay ng bawat Pilipino.

Mainit na pagbati sa ating mga kasamahan sa pinakasikat at binabasang pahayagan sa bansa, ang Abante Tabloid. Sa nakalipas na mahigit tatlong dekada, nananatiling matatag ang pahayagang ito sa paghahatid ng mahahalagang balita at beripikadong impormasyon sa mga Pilipino at katuwang ng pamahalaan sa pagsusulong ng mga programa tungo sa kaunlaran.

Congratulations sa Abante management at editorial staff sa selebrasyon ng ika-34 taon anibersaryo!