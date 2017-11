Metrobank pinasuka sa ninakaw na P1.75B

Pinatawan ng parusa ng Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ang Metropolitan Bank & Trust Co. (MBTC) dahil sa ginawang pagnanakaw ng mismong isang opisyal nito ng P1.75 bilyong halaga na nakadeposito sa kanila.

Ipinag-utos ng BSP na suspendihin ang lahat ng mga director at opisyal ng Metrobank dahil sa naging kapabayaan sa kanilang tungkulin at responsibilidad.

“The sanctions imposed ranged from reprimand to suspension of directors and officers who failed to perform adequate oversight and/or have been complacent/remiss of their duties and res­ponsibilities,” pahayag ng BSP kahapon kaugnay sa naging desisyon nila laban sa Metrobank.

Ang Metrobank ay itinatag ng business tycoon na si George Siao Kian Ty.

Ito ang pangalawa sa pinakamalaking bangko sa Pilipinas.

Mayroon itong domestic at international subsidiaries at affiliates sa investment, securities, brokerage, insurance, sa Toyota Motor Philippines Corporation, at remittance.

Ang desisyon ng BSP laban sa Metrobank ay kaugnay sa pagkakaaresto ng National Bureau of Investigation (NBI) noong Hulyo 18, 2017 kay Maria Victoria ‘Marivic’ Lopez, pinuno ng corporate service management ng MBTC, matapos umano nitong ipalsipika ang mga dokumento sa mga pagbabayad ng interes.

Ikinulong at kinasuhan si Lopez ng qualified theft, falsification, at pag­labag sa General Banking­ Law na isinampa sa Makati City Prosecutor’s Office.

Kaugnay nito, inatasan din ng BSP ang Metrobank na maglaan ng mahigit P4.45 bilyong halaga ng kanilang capital para sa operational risk ng bangko.

“The requirement is subject to periodic review and would be lifted when the bank is determined to have put in place adequate risk control measures to address the weaknesses noted,” ayon pa sa BSP.





Inoobliga rin ng central bank ang pamunuan ng kompanya na magsumite ng letter of commitment, credit administration, internal control and audit, risk management at customer on-boarding at monito­ring processes.

Ipinahayag naman ng Metrobank na susunod sila sa mga ipinag-uutos ng BSP subalit binigyang-diin na ‘isolated case’ lamang umano ang nangyari sa kaso ni Lopez.

Iginiit pa ng Metrobank na pagkatapos nilang mag-audit ay wala naman umanong apektadong kostumer o kliyente.

Mag-isa rin umanong ginawa ni Lopez ang pandaraya sa kanila at para sa pansariling benepisyo lamang nito.