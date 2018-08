Metro nalunod sa dagat ng basura dahil kay DPWH-Villar

KUMBINSIDO ang ilang kongresista na ang napag-iiwanang mga proyekto ng tanggapan ni Department of Public Works and Highways (DPWH) Secretary Mark Villar ang isa sa mga dahilan ng matinding pagbaha at pagragasa ng mga basura sa Metro Manila at mga karatig-lalawigan.

Halos walang ti­gil ang pag-uulan mula pa noong Sabado hanggang kahapon bunsod ng habagat na pinalakas pa ng bagyong ‘Karding’.

Nauna nang iniulat ng Commission on Audit (COA) na nakabi­tin at hindi pa natatapos ang maraming proyekto ng DPWH.

Kabilang sa mga ito, batay sa COA report, ang 622 flood control infrastructure; 879 school building; 100 farm-to-market roads at 733 iba pang impraistraktura katulad ng mga kalsada at tulay.

Sa 2017 Annual Audit Report sa DPWH, kabilang sa mga sinita ng COA ang mga sumusunod:

*2,334 na mga proyektong nagkakahalaga ng P62 bilyon pero hindi natapos sa takdang contract time.

*135 na sinuspendeng mga proyekto na nagkakahalaga ng P6 bilyon.

*15 terminated pro­ject, nagkakahalaga ng P2 bilyon.

*815 na mga proyektong hindi naipatupad, nagkakahalaga ng P2 bilyon.

Naniniwala si Quezon City Rep. Winston Castelo, chairman ng House committee on Metro Manila development, na konektado ang mga pagbaha sa hindi matapos-tapos na mga proyekto ng DPWH kaya nararapat lamang aniya na maimbestigahan ito.

Kinakailangan ani­yang malinawan ang dahilan ng pagtitipid ng DPWH at hindi binuhusan ng pondo ang mga kinakailangang proyekto.

“Tama (‘yung pagbaha may kinalaman sa delay na proyekto ng DPWH). Underspending uli,” komento ni Castelo.

“Kailangang malaman natin bakit hindi nagamit ang mga pondo na inilaan ng Kongreso. Paiimbestigahan natin,” dagdag ni Castelo.

Para kay Akbayan Party-list Rep. Tom Villarin, nabigo ang DPWH na makumpleto at maisakatuparan ang mahahalagang proyekto na pangontra sa baha bago sumapit ang tag-ulan.

“The DPWH has been remiss of its mandate to provide timely and efficient flood control projects before the onset of the rainy season,” ani Villarin.

Wala rin ani­yang koordinasyon ang DPWH at iba pang ahensiya gaya ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) ga­yundin ang mga lokal na pamahalaan na nagpalala lalo sa problema ng pagbaha.

Kaya naman dapat aniyang matauhan ang Department of Bud­get and Management (DBM) at irekonsidera ang pagpapatupad ng cash-based budgeting sa 2019 national budget.

Sa ilalim kasi ng cash-based budgeting, ang mga proyekto at programa ng mga ahensiya ng gobyerno na paglalaanan ng pambansang pondo ay dapat matapos lamang sa loob ng isang taon.

“With bureaucra­tic delays caused by the shift to cash-based bud­geting, it further complicated the situation,” sabi ni Villarin.

Ayon naman kay Ako Bicol Party-list Rep. Rodel Batocabe, tagapangulo ng Party-list Coalition, hindi lamang ang kapalpakan ng mga ahensiya ng gobyerno ang dapat panggigilan sa problema ng pagbaha.

Kasama rin aniya sa nagpatindi ng problema ang mga pasaway na kababayan. Kung mawawala aniya ang mga pasaway na nagkakalat ng basura ay malaking tulong ito upang maibsan ang problema sa pagbaha na may kasamang kadugyutan.

“Walang kaduda-­duda na isa sa mga sanhi ng pagbaha ay ang walang pakundangang pagtatapon ng basura ng mga

balahurang pasaway. Dapat may mga kampanya simula sa mga barangay na matutong magtapon ng ba­sura at mawala ang mga pasaway na ito sa mga barangay,” pagpupunto ni Batocabe.

Samantala, tinext at tinawagan ang kampo ni Villar hinggil sa isyu pero wala pa itong reply at hindi sumasagot sa mga tawag para magbigay ng kanilang panig.

Batay sa monitoring ng Manila Observatory, sa Brgy. Holy Spirit sa Quezon City nakapagtala ng matinding buhos ng ulan sa loob ng nakalipas na 24 oras noong Sabado na umabot ng 236 millimeters.

Kasunod ang San Mateo, Rizal na nakapagtala ng 220mm at Brgy. Nangka sa Marikina City, 215mm.