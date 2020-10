Metro mayor sinulong dagdag tao sa Simbahan

Sang-ayon ang lahat ng mga alkalde sa Metro Manila na maging 30 percent na ang seating capacity ng mga Simbahan at iba pang religious gathering sa panahon ng pandemya.

Ayon kay Metro Manila Development Authority general manager Jojo Garcia, ang pagdagdag ng mga papayagang makapasok na deboto ay rekumendasyon pa lang ng mga Metro Manila mayor at kailangan pang aprubahan ng Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Disease.

“Ang naging reason po ng mga mayors natin, yung psychological, moral issue po ng ating mga kababayan,” saad ni Garcia. “Kilangan na po ng tulong ng face-to-face na makapagsimba.”

Aniya pa, ngayong nasa 10 percent ang kapasidad ay nagkukumpulan pa rin ang mga tao sa labas ng Simbahan kaya’t mas makabubuti na papasukin ang mas maraming tao para masunod ang physical distancing.

Bukod pa dito, sa Disyembre ay gagawin na ring alas-12 ng hatinggabi hanggang alas-3 ng madaling-araw ang curfew para naman makadalo ang mga Katoliko sa Simbang Gabi.

Samantala, sa Maynila ay pinayagan na ni Mayor Isko Moreno dagdag 30 percent capacity sa mga mga simbahan, mosque at kapilya sa lungsod.

gThere is a need for the city to address the spiritual needs of its constituents, h ayon kay Moreno. (Juliet de Loza-Cudia)