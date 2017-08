Metro Manila tatadtarin ng tren

Naniniwala ang isang mambabatas na darating ang araw na hindi na kailangang gumamit ng kotse at sumakay ng bus at jeep ang mga taga-Metro Manila dahil naglaan ang administrasyong Duterte ng P17 bilyong pondo sa ilalim ng 2018 national budget para sa ekspansyon ng mga tren sa Kamaynilaan.

“Fresh government subsidies to passenger trains are imperative to cope with the growing demand for high-speed and affordable public transportation,” ayon kay Buhay Party-list Rep. Lito Atienza at susuportahan umano ito ng minority bloc.

Kabilang aniya sa nasabing pondo ang P4.8 billion subsidy sa Metro Rail Transit (MRT) 3 at karagdagang P1 bilyon para sa increase capacity ng nasabing transport system.

Naglaan din ang gobyerno ng P1.3 billion para sa Light Rail Transit (LRT) Line 1 Cavite Extension Project o mula Baclaran, Parañaque City hanggang Niog, Bacoor, Cavite na tinatayang 410,000 pasahero araw-araw ang makikinabang.

Pinondohan na rin ng P1.2 billion ang Unified Common Station Project sa pagitan ng SM North EDSA and TriNoma sa North Avenue, Quezon City na kalahating milyong pasahero ang makikinabang.

Itutuloy na ang LRT Line 2 Rizal Extension pro­ject mula Santolan, Quezon City hanggang Masinag, Antipolo City na nilaanan ng P895 million.

Mayroon na rin aniyang P608 million para sa LRT Line 2 Manila Extension Project kaya makakarating na ang tren mula sa Claro M. Recto Avenue hanggang Pier 4 sa North Harbor.