Metro Manila nilubog ni ‘Henry’

Bago lumabas ng Philippine Area of Responsibility (PAR) ang bagyong Henry kahapon ay nanalasa muna ito sa malaking bahagi ng Metro Manila kaya maraming lugar ang nalubog sa baha.

Sinuspende ng Malacañang ang pasok sa mga ahensiya ng gobyerno, bandang hapon sa bisa ng memorandum circular no. 47 na inisyu ni Executive Secretary Salvador Medialdea.

Inirekomenda ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) ang suspensiyon sa operasyon ng mga government agency at maging sa klase ng lahat pampublikong paaralan sa lahat ng antas.

Nagmistula ring dagat at halos hindi na madaanan ng mga motorista ang ilang bahagi ng Quezon City.

Sa tala ng monito­ring team ng Quezon City Police District, hindi na nadaanan ng mga mabababang sasakyan ang mga binahang kalsada gaya ng Dapitan Kanlaon, Dapitan Mayon, P. Tuazon Blvd., Lakandula, sa Brgy. Marilag, at Project 4 na lagpas sa mga bangketa ang lalim; Gumamela, at Waling-Waling Street sa Brgy. Roxas District kung saan lagpas tuhod ang tubig-baha, habang sa Panay Avenue naman ay umabot ng halos lagpas sa gate ng mga residente doon ang baha.

Maraming lugar din sa Maynila ang binaha bunsod ng patuloy na pag-ulan.

Nabatid na nakansela rin ang ilang biyahe ng mga tren ng Philippine National Railways (PNR) matapos na malubog ang ilang bahagi ng riles nito sa tubig baha sa bahagi ng Magsaysay Crossing, sa Sta. Mesa; Paco Station sa Paco; at Dimasalang sa Blumentritt, pawang sa Maynila.

Inabot umano sa pagitan ng tatlo hanggang limang pulgada ang lalim ng naitalang pagbaha sa mga riles kaya’t napilitan ang PNR na kanselahin na ang ilang pang-umagang biyahe ng kanilang mga tren para na rin sa kaligtasan ng kanilang mga commuter.

Samantala, iniulat ng Light Rail Manila Corporation (LRMC) na ilang istasyon ng Light Rail Transit Line 1 (LRT-1) ang binaha rin kahapon dahil sa mga pag-ulan.

Maging ang paligid ng Manila City Hall, Lawton, kahabaan ng Taft Ave­nue, Espana ay nagkaroon rin ng mga pagbaha.

Umabot naman sa 16 metro ang taas ng tubig-baha sa Marikina City bunsod ng pabugso-bugsong pag-ulan na dulot ng bagyong Henry kaya pinalikas na ang mga residente na malapit sa ilog at dinala sa evacuation center para maging ligtas bandang ala-1:40 nang hapon.

May ilan ding pamil­ya ang inilikas sa Rodriguez, Rizal at pansamantalang dinala sa Madrigal Evacuation Center sa Brgy. Burgos.

Agad namang kumilos ang Joint Quick Res­ponse Team (JQRT) ng mga ahensiya ng gobyerno para magbigay ng libreng sakay sa mga pasahero at empleyado na stranded.

Ang libreng sakay ng JQRT na kinabibila­ngan ng DOTr, LTFRB at Metropolitan Manila Development Authority­ (MMDA) ay mula sa kahabaan ng R. Papa Station hanggang Ped­ro Gil, Mandaluyong patungo sa EDSA at sa Batasan Complex patu­ngong Fairview.

Samantala, sa pinakahuling update ng Phi­lippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Service Admi­nistration (Pagasa) na mas pinalakas ng hanging habagat ang bagyong Henry kaya nakaranas nang tuloy-tuloy na pag-uulan sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Mindoro provinces, Palawan at Western Visayas.

Dahil nakalabas na ng PAR ang bagyo ay inalis na rin ng Pagasa ang tropical cyclone warning signals. (Aileen Tali­ping/Juliet de Loza-Cudia/Tina Mendoza/Dolly Cabreza/Vicky Aquino)