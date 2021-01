Metro Manila MGCQ malabo sa Pebrero

Hindi pa handa ang National Capital Region (NCR) sa mas pinaluwag na community quarantine para sa buwan ng Pebrero.

Ayon kay National Task Force against COVID-19 spokesperson Restituto Padilla, malabo pang ilipat sa modified general community quarantine (MGCQ) ang rehiyon dahil nananatili pa rin episentro ng virus ang Metro Manila.

“We personally see and my end that the data is not appropriate. So maybe our quarantine procedures will remain until we see that this data will improve,” lahad ni Padilla sa panayam ng Teleradyo.

Sa huling datos ng Department of Health, umabot na sa 218,697 ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa NCR, pinakamataas sa bansa.

Nangunguna pa rin ang Quezon City na may lampas 41,000 kumpirmadong kaso, na sinundan naman ng Maynila.

Sa buong Pilipinas, sumirit ang kumpirmadong kaso sa 509,887, sa nasabing bilang, 32,031 ang aktibong kaso.