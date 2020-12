Metro Manila ibalik sa MECQ

Kinakailangan umanong bumalik sa mas istriktong quarantine ang Pilipinas partikular ang Metro Manila para makontrol ang pagkalat ng COVID19 na pinangangambahang tumaas pagkatapos ng holiday season.

Ito ang inihayag ni Philippine College of Physicians vice president Dr. Maricar Limpin na sumang-ayon sa projection ng Department of Health (DOH) at OCTA Research team na posibleng sumikad sa 4,000 hanggang 4,500 ang mga bagong kaso kada araw .

“We agreed to it na maaring tumaas nga. Maaring pumalo ng 4,000. Nakikita namin ito na mangyayari dahil sa mga nakaraang linggo nakita rin naman kung paano karami [ang mga tao] at hindi nasunod ang health protocols lalo na ‘yung physical distancing,” giit ni Limpin.

Sinabi ni Limpin na dapat na bahagyang maghigpit ang gobyerno.

“Sa ngayon nasa GCQ (general community quarantine) tayo. Maaring kailangang medyo higpitan nang konti, siguro MECQ (modified enhanced community quarantine) para lang po masiguro natin na hindi na dumami pa muli ang mga kaso ng COVID-19 natin,” dagdag ni Limpin.

Ang Metro Manila, Batangas, Iloilo City, Tacloban, Iligan, Lanao del Sur, Davao City at Isabela ay nasa General Community Quarantine (GCQ) hanggang matapos ang taon habang nasa Modified GCQ naman ang ilang bahagi ng bansa.

Sa posibilidad na mas mahigpit na quarantine level dapat ay ipatupad ng 2 linggo tulad ng dating istriktong quarantine.

Sinabi rin kahapon ni DOH USec. Ma. Rosario Vergeire sa Laging Handa public briefing na kung magtutuloy-tuloy ang aktibidad ng mga tao ay asahan na ang pag-akyat ng kaso sa 4,000 hanggang 4,500 kada araw sa National Capital Region (NCR).

“Kung magtutuloy-tuloy ang activities ng ating mga kababayan for this [season], we might be seeing around 4K to 4.5K new cases of COVID-19,” ani Vergeire. (Juliet de Loza-Cudia )