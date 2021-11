Metro Manila curfew inalis na

Tuluyan nang inalis ng Metro Manila Development Authority (MMDA) ang curfew sa Metro Manila para bigyang-daan ang extended operation hours ng mga mall.

Ito ang ini-report ni MMDA Chairman Benhur Abalos sa regular ‘Talk to the People’ ni Pangulong Rodrigo Duterte na na magiging epektibo ngayong araw, November 4, 2021.

Ayon kay Abalos, pumayag ang mall owners na palawigin ang kanilang mall operations ng mula 8:00pm hanggang 12:00pm para maiwasan ang siksikan at pagdagsa ng mga tao lalo na ngayong holiday season subalit kailangang hindi mahirapan ang mga manggagawa sa pag-uwi mula sa trabaho.

Dahil dito nagpasya ang Metro mayors na alisin ang curfew subalit mananatili ang mga ordinansa para sa mga 18-anyos pababa.

“Mayroon na pong resolution na nagsasaad na starting November 4, ang curfew sa Metro Manila ay tatanggalin na to give way sa mga mall. It will start on November 4,” ani Abalos.

Pero agad nilinaw ng opisyal na mananatili ang mga ordinansa ng LGUs sa curfew para sa mga menor de edad, 18 pababa, at patuloy na sumunod sa mga ipinaiiral na pag-iingat at protocols laban sa COVID-19.

“Pero ang nakalagay po dito ay subject to existin¬g ordinances or the curfew hours of persons below 18 years of age, and the continued observance and enforcement of COVID-19 protocols and minimum health standards,” dagdag ni Abalos.

May mga LGU aniya sa Metro Manila na hindi pa rin papayagang gumala sa gabi ang mga menor de edad kaya iiral pa rin ang curfew sa mga ito.(Aileen Taliping/Vick Aquino)