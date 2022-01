Metro Manila amoy COVID low risk na

Papunta na sa low risk classification ang National Capital Region (NCR) sa loob ng dalawang linggo.

Ayon sa OCTA Reaearch Group, ito ay kapag nagpatuloy ang pagbaba ng naitatalang bagong kaso ng COVID19.

Sa kasalukuyan, ayon sa Department of Health (DOH) ay nasa moderate risk ang NCR.

“NCR could improve to low risk within two weeks if downtrend continues,” ayon kay Octa fellow Dr. Guido David sa kanyang post sa Twitter.

Sinabi ni David na base sa datos ang NCR ngayon ay may -68% growth rate mula sa 69% nitong Enero 29.

Habang ang average daily attack rate ay nasa 23.01 mula 31.13 naitala noong Enero 27.

Samantala, ang reproduction number ay bumaba naman mula sa 0.50 nitong Enero 29 mula sa 0.47 at ang healthcare utilization rate ay mababa na sa 40%. (Juliet de Loza-Cudia)