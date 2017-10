Metro lalamunin ng basura

Naghahanap ngayon ng lugar ang Department of Environment and Natural Resources (DENR) para maging bagong tambakan ng basura ng mga taga-Metro Manila.

Ipinasara na kasi ng DENR ang landfill sa Payatas, Quezon City dahil umapaw na ang basura dito na maaaring magdulot ng panganib at disgrasya sa mga residenteng nakatira sa paligid nito.

Sinabi kahapon ni DENR Secretary Roy Cimatu na hindi nila gugustuhing maulit ang nangyaring trahedya noon sa Payatas na nagresulta sa pagkamatay ng mara­ming residente matapos matabunan ng tone-toneladang basura.

Ayon sa kalihim, halos 4,000 tonelada ng basura kada araw ang hinahakot na basura sa Metro Manila kaya mabilis na mapuno ang mga tambakan ng basura.

Sa ngayon aniya ay sa sanitary landfill sa Rodriguez, Rizal itinatambak ang mga basura subalit hanggang sa 2022 lamang ang itatagal nito kaya’t bago pa mapuno ay kailangang makahanap sila ng bagong pagtatambakan ng mga basura.

“We have to close Payatas landfill because it already exceeded its limit. Mabigat na problema ang ating ano eh, basura eh. As of now, we are experiencing mga 4,000 tons of garbage a day — 4,000 tons. And really kung saan mo ilalagay ‘to. It is really a problem.

Buti na lang meron tayong mga alternative in Rodriguez landfill at saka itong Navotas for the Metro Manila residents,” pahayag ni Cimatu.

Noong Hulyo 10, 2010 nang maganap ang tinawag na ‘trashslide’ sa Sitio Pangako, Payatas kung saan mahigit sa 200 katao ang namatay matapos matabunan ang kanilang mga bahay nang gumuho ang mga tambak ng basura na mayroong 50-talampakan ang taas at nagliyab kaya libu-libong iskawater ang nawalan din ng tirahan.