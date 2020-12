Meteor shower magliliwanag sa ‘Pinas

Hinikayat ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) ang mga astronomy lover na panoorin ang meteor shower ngayong buwan.

Sabi ng weather bureau sa astronomical diary nito, magiging aktibo ang taunang Geminid meteor shower mula Disyembre 7 hanggang 17. Ang peak activity nito ay sa gabi ng Disyembre 13 hanggang sa madaling-araw ng Disyembre 14.

Nasa average na 40 o higit pang falling star kada oras ang masisilayan sa ilalim ng madilim at walang ulap na langit.

Ayon pa sa PAGASA, may malaking pagkakaiba ang Geminids sa iba pang mga meteor shower: “Meteors from this shower are very rocky and gritty and slightly easier to see compared to the other showers.” (Riley Cea)