Messi tinamaan ng coronavirus

KABILANG si football superstar Lionel Messi sa apat na manlalaro ng Paris Saint-Germain (PSG) na nagpositibo sa COVID-19.

Bukod kina Juan Bernat, Sergio Rico at Nathan Bitumazala, kabilang din si Messi sa natamaan ng kumakalat na sakit base sa pahayag ng club team nitong Linggo.

Sa ngayon ay naka-isolate na ang mga footballer.

Sakaling gumaling o magnegatibo na si 34-anyos forward Messi sa sakit ay maari na itong makabalik sa France.

“He is constantly in contact with our medical service. When he is negative, he will be able to return to France,” ayon sa opisyal na pahayag ng koponan.

Magugunitang umingay ang pangalan ni Messi partikular na noong nakaraang taon matapos ang emosyunal na pag-eksit nito sa long-time team na Barcelona. (Aivan Episcope)