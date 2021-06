Meryll nilantad ang malagim na nakaraan

Inamin ni Meryll Soriano sa kanyang vlog na na-diagnose siyang may bipolar disorder habang buntis sa panganay na anak. Ang nakakatakot daw ay kailangang mag-take siya ng prescription drugs noong buntis siya.

Binalikan ni Meryll ang pinagdaanang hirap noong 2007 na buntis siya sa anak nila ng ex-husband na si Bernard Palanca.

“Can you imagine ‘yung journey ko na chaos? Kasi hindi ko pa naman kilala yung bipolar at that time. Kailangan ko pa i-assess yung sarili ko. But, wala rin akong time nun because that was also the year that I started my sobriety from drug use. In short, I was all over the place.”

Di aware ang aktres na may mental condition na pala siya. Dumating pa raw sa puntong gusto niyang magpakamatay habang buntis kay Elijah.

“Meron pala akong condition. So, yun nga, hindi ko pa kilala yung sarili ko with this bipolar disorder thing, and in denial po ako noon. Ang dami kong gusto kong gawin.

“Grabe yung hormonal changes and talagang I was in a terrible place. I had the thoughts of suicide. I had thoughts of hurting myself.”

Sa tulong ng dalawang doktor, isang clinical psychologist and psychiatrist, natulungan nila si Meryll na maintindihan nito ang pinagdaraanan niyang kondisyon.

Kaya noong magdesisyon siyang nagkaroon ng anak ulit, this time with Joem Bascon, alam niyang may maasahan na siyang tulong mula sa isang partner. (Ruel Mendoza)