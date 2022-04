Mercado, Guardians pinagbabato

Nakasalo si Cleveland right fielder Oscar Mercado sa ninth inning pero hindi bola kundi beer can.

Binato ng bote, lata at debris ng fans sa bleachers ng Yankee Stadium ang Guardians outfielders pagkatapos ng 5-4 win ng New York 147th Major League Baseball regular season game nitong Sabado.

Sa halip na ipagdiwang ang panalo sa center field, dumiretso sa wall sa right-center field ang New York players sa pangunguna nina stars Aaron Judge at Giancarlo Stanton para pakalmahin ang crowd.

Nakisali na rin ang security.

Isang strike na lang ang kailangan ni Cleveland closer Emmanuel Clase pero natsambahan ni Isiah Kiner-Falefa ang 100 mph fastball para sa tying double.

Malakas na sumalpok si Guardians left fielder Steven Kwan para habulin ang bola.

May nakita si Mercado na isang Yankees fan na tuwang-tuwa pa sa aksidenteng inabot ni Kwan.

Itinuro ni Mercado ang stands, inakyat ni center fielder Myles Straw ang fence para komprontahin ang isang fan.

Nang kumonekta ang winner ni Gleyber Torres na single, hinabol nina Mercado at Stra ang bola pero pinagbabato na sila ng fans.

“One came close to my face and I caught it. It was a beer can,” ani Mercado. (Vladi Ediarte)