Mercado ayaw pang magretiro

Hindi pa naggi-give up si Sol Mercado, umaasa ang Fil-Am guard na may mangangailangan pa rin ng kanyang serbisyo sa PBA.

Napunta sa unrestricted free agent list ang 6-foot-1 combo guard nang hindi bigyan ng kontrata ng Phoenix Super LPG pagkatapos ng 2019 season.

Fifth pick overall ng Alaska si Mercado noong 2008, nauna sa kanya ang Fil-Am ding si Rob Reyes na tumagal lang ng walong taon sa liga.

Aktibo pa ang top three picks ng class na sina Gabe Norwood ng Rain or Shine, Jared Dillinger na nasa Ginebra at si Jayson Castro ng TNT.

Nakaligtaan din ng ibang teams na may Sol Mercado pala sa free agent list kaya walang kumausap sa kanya bago ang Pampanga bubble ng PBA Philippine Cup ng nagdaang taon.

“I think teams found out too late (free agent),” rason ni Mercado, 36. “By that time, they had a full roster na.”

Three-time champion si Mercado sa Ginebra (2015 Governors, 2017 Governors at 2018 Commissioner’s) bago nai-trade sa NorthPort. (VE)