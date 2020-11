Meralco, Tumutulong Upang Maibalik Agad ang Kuryente sa mga Nasalanta ng Bagyong Rolly

Lumahok ang Manila Electric Company (Meralco) at ang social development arm nito na One Meralco Foundation (OMF) sa Power Restoration Rapid Deployment (PRRD) Task Force Kapatid 2020 na ang layunin ay mapabilis ang pagbabalik ng serbisyo ng kuryente sa mga lugar na nasalanta ng bagyong Rolly.

Nitong Nobyembre 7, nagpadala ang Meralco ng 206 na katao na binubuo ng mga engineer, linemen, at support personnel upang tumulong sa power restoration sa Albay, Catanduanes, at ibang bahagi ng Camarines Sur. 65 na katao naman mula sa grupong ito ay tutulong sa National Grid Corporation of the Philippines (NGCP) sa mga restoration works na gagawin nito sa Bicol.

Ang Meralco ay nakikipag-ugnayan para sa proyektong ito sa Department of Energy (DOE), National Electrification Administration (NEA), Philippine Rural Electric Cooperatives Association Inc. (Philreca), at sa