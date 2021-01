Meralco sinalubong 2021 ng P15 taas singil

Dagdag singil sa kuryente ang sinalubong ng Meralco para sa kanilang mga Kustomer ngayong 2021.

Nabatid na 27.4 sentimos per kilowatt hour na katumbas ng P55 ang dagdag sa electricity bill ng mga kumokonsumo ng 200kWh sa isang buwan.

Ngayon Enero, ang singil sa kuryente ay nasa P8.7497 per kWh na, mas mahal kaysa sa P8.4753 per kWh na singil noong Disyembre ngunit mas mababa naman kung ikukumapara sa P9.4523 per kWh na singil noong Enero 2020.

Sa isang pahayag, sinisi ng Meralco ang pagmahal ng singilin sa pagtaas ng generation charge.

Sabi ng Meralco, umakyat ang generation charge ng 30.58 sentimos per kWh dahil nagmahal ang singil mula sa mga power supply agreement (PSA) ng 27.23 sentimos per kWh at ang singil sa mga independent power producer (IPP) ng 24.38 sentimos per kWh.

Nasa 56.4% ng kuryenteng kinukuha ng Meralco ay sa mga PSA at 37.3% naman sa mga IPP. Bumaba man ang singil sa wholesale electricity spot market (WESM) ng 61.35 per kWh, 6.3% lamang ng kuryente ng Meralco ang binili sa WESM.

Sabi ng Meralco, ipapatupad na rin nito ang inutos na refund ng Energy Regulatory Commission (ERC) mula sa over recovery ng transmission at iba pang charges. Ang katumbas na ire-refund ay nasa 11.50 sentimos per kWh na kung wala ay mas malaki pa dapat ang taas ng singil sa kuryente. (Eileen Mencias)