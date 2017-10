Meralco shutdown pakulo lang

Kaduda-duda para sa isang mambabatas ang ‘timing’ ng halos sabay-sabay na pag-shutdown ng ilang planta ng kur­yente sa Luzon kahapon.

“May mga nag-shutdown nga ngayon (Biyernes, Oktubre 20, 2017) at siyempre nakakaduda ‘yan. Nagsabay-sabay na naman nag-shutdown tapos lahat ito nasa Quezon ‘yung Pagbilao, ‘yung TEPCO, ‘yung Aboitiz at siyempre matagal na kasing inaano ‘yan ng Meralco magpupunta na nga raw ng red alert dahil manipis na raw yung supply,” pahayag ni Zarate sa panayam ng Abante kahapon.

Kung titingnan aniya dahil nasa Quezon din ang mga kabilang sa pitong kinukuwestiyong power supply agreements (PSAs) at ang pinakamalaki umano ay ang Atimonan One na pag-aari ng Meralco ay tila ito ang gusto nilang mabigyan kaagad ng go signal na magsimula na dahil taong 2012 pa umano nagkaroon ng negosasyon dito.

“Pero ito rin ‘yung 100% owned ang equity ng Meralco diyan is 100% so ‘yun lang… ‘yung pagkakataon very ano ‘yung coincidence na nag-shutdown lahat ngayon tapos ito nag-red alert. Ano ba ‘yan nagkakataon lang o nasadya na nag-shut down ‘yung at least three plants na nag-trigger nga nitong red alert advisory? Siyem­pre sasabihin na naman ng proponents ng seven PSAs na ‘yan ipi-pressure ang ERC (Energy Regulatory Commission) na i-approve na ‘yung seven PSAs na ‘yan dahil manipis na nga ang supply,” paliwanag ni Zarate.

Binigyang-diin ni Zarate na matagal nang itinutulak ng Meralco na aprubahan ang pitong PSAs at anim aniya sa mga ito ay sister companies nila.

“Hindi ko naman sinasabing direktahang ganyan (na pakulo lang) ‘yung coincidence lang na medyo nakapagtataka na ganu’n na nagkakasabay-sabay sa panahon na ito nga itinutulak nila na i-approve na ‘yung seven power supply agreements na ‘yan. Alam naman natin ang isyu diyan hindi ‘yan dumaan sa competitive bidding or competitive selection process dahil nga ini-extend ng ERC parang napaboran ng ERC nang i-extend ‘yung deadline,” pagdidiin ni Zarate.

Sa ulat ng National Grid Corporation of the Philippines (NGCP) kahapon, nakaranas ng power interruption na 10 hanggang 15 minuto ang ilang electric consumer ng Meralco matapos ilagay sa red alert ang Luzon Transmission Grid dahil sa hindi inaasahang pag-shutdown ng ilang planta sanhi ng kakulangan ng power supply.

Nagkaroon ‘di umano ng problema sa supply ng kuryente dahil umabot sa 9,051 megawatts ang demand gayong nasa 9,083 megawatts na lamang ang natitirang kapasidad ng Luzon grid.

Itinaas ng NGCP ang red alert status alas-11:00 ng umaga hanggang alas-tres ng hapon kahapon dahil nag-shutdown ang Calaca 2, GNPower 2, Masinloc 1, Sual 2 at Pagbilao 1 plant.

Kabilang sa mga lugar na naapektuhan ng power interruption ay ang Sta. Mesa sa Maynila, West Avenue sa Quezon City, sa Malibay, Pasay, Makati, Caloocan, Tugatog sa Ma­labon, Sta. Ana sa Maynila, Antipolo at Bulacan.





Aminado naman si Joe Zaldarriaga, spokesperson ng Meralco, na posibleng makaranas muli ng mga ganitong ‘temporary imbalance’ kung magiging mataas pa rin ang demand kaysa sa supply ng kuryente kaya naman payo nito sa kanilang mga consumer ay maging masinop sa paggamit ng kuryente.

Gayunman, hindi sinabi ng Meralco kung magpapatupad ito ng rotating brownout dahil sa sinasabing kakulangan ng suplay ng kuryente.