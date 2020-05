Meralco-Paymaya sweetheart deal buking

Tiklop ang Meralco ni Manuel V. Pangilinan sa paniningil ng P47 bilang `convenience fee’ mula sa mga kustomer na masigasig na nagbabayad ng electricity bill online kahit pa nasa enhanced community quarantine (ECQ) ang kanilang mga lugar.

Sa isang sulat sa Department of Energy (DOE) na may petsang Mayo 20, 2020, humingi ng paumanhin si Meralco president at chief executive officer Ray C. Espinosa sa paniningil ng P47 convenience fee sa mga nagbayad online mula Marso 16 hanggang Mayo 15.

Aminado ang Meralco na naging insensitive sa kanilang mga kustomer at hindi masyadong napag-isipan ito ng kompanya.

“I sincerely apologize for this lapse,” sabi ni Espinosa.

Nangako ang Meralco na ire-refund nila ang P47 na kinubra sa mga kustomer na nagbayad online at aakuin nila ang sinisingil na convenience fee habang panahon ng ECQ.

Buking din ang tandem ng Meralco at ng online payment app na PayMaya na napag-alaman na pag-aari rin ni Pangilinan.

Ayon kay Espinosa, ang PayMaya ang naniningil ng P47 sa mga binabayaran ng kanilang mga kustomer sa Meralco online payment facility.

Paliwanag ni Espinosa, ang PayMaya ang nagmi-maintain ng payment gateway na naka-link sa network ng Visa at Mastercardm at hindi napupunta sa Meralco kahit isang sentimo ng convenience fee na sinisingil ng PayMaya.

Aminado si Espinosa na dapat sinalo muna ng Meralco ang pagbabayad ng convenience fee habang naka-ECQ pa ang mga tao dahil sarado rin ang mga payment center at business office nito.

“I wish to assure you that we shall be more sensitive in the future and shall be ever mindful of the best interest and well-being of our customers,” ani Espinosa. (Eileen Mencias)