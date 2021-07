Meralco P47 ang taas-singil

Muling tataas ang singil sa kuryente ngayong Hulyo dahil sa mahal na presyo nito sa Wholesale Electricity Spot Market (WESM) na dala ng kakulangan ng supply sanhi ng mga plantang nag-shutdown.

Ayon sa Meralco, tataas ng 23.53 sentimos per kilowatt hour ang singil nito sa kuryente na magiging P8.9071 per kWh na mula sa P8.6718 per kWh noong Hunyo. Para sa mga tahanang kumokonsumo ng 200 kWh, P47 ang idadagdag sa kanilang bayarin.

Kung hindi dahil sa refund ng distribution rate true up, mas mahal pa dapat ng 27.61 sentimos per kWh ang magiging singilin ngayong buwan. Inire-refund ang distribution rate true-up dahil sumobra ng P13.9 bilyon ang nakolekta para dito at ibinabalik lamang ang sobrang siningil sa mga kostumer.

Ayon pa sa Meralco, nagmahal ang generation charge ng 25.36 per kWh sa P4.8707 per kWh ngayong buwan mula sa P4.6171 noong Hunyo dahil nananatiling mahal pa rin ang presyo ng kuryente sa WESM na nasa P8.7428 per kWh.

Isinailalim sa red at yellow alert ang Luzon grid noong Hunyo 1 hanggang Hunyo 4 dahil kumulang ang supply nang mag-shutdown ang ilang power plant at nabawasan ng 4,000 MW ang kuryente sa naturang grid.

Sabi ng Meralco, nagmahal din ang singil ng mga independent power producer (IPP) ngunit 19.29 sentimos per kWh ang tinaas ng mga ito dahil napilitan silang gumamit ng ibang mga panggatong nang kumulang ang natural gas na nanggagaling sa Malampaya.

Pinasama pa ng paghina ng piso laban sa dolyar ang gastusin ng mga IPP kaya nagmahal umano ang singil ng mga ito at 97% ng kanilang mga bayarin ay dollar-denominated. (Eileen Mencias)