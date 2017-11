Meralco ni MVP may P200 dagdag-singil

Papalo sa halos P200 ang itataas sa konsumo sa kuryente ng mga consumer ng Manila Electric Company (Meralco) ngayong buwan ng Nobyembre.

Ito ang kinumpirma mismo ng Meralco na pagmamay-ari ni Manny V. Pangilinan kaugnay sa ipatutupad na dagdag-singil.

Ayon sa Meralco, ang dagdag-singil sa kuryente sa kanilang mga consu­mers ay epektibo ngayong buwan ng Nobyembre sanhi ng pagtaas ng ge­neration charge.

Base sa abiso ng Meralco, aabot sa P.34 sentimos kada kilowatt hour (kWh) ang kanilang idadagdag na singil sa kuryente at makikita ito sa November bill ng mga costumer.

Dahil sa nasabing dagdag, ang mga kumokonsumo ng 200 kWh bawat buwan ay magkakaroon ng P68.72 na dagdag na bayarin.

Halagang P103.08 naman ang madaragdag sa mga consumer na kumokonsumo ng 300 kWh bawat buwan.

Sa mga kumokonsumo naman ng 400 kWh bawat buwan ay nasa P137.44 ang inaasahang dagdag habang P172.79 naman ang dagdag kapag kumokonsumo ng 500 kWh bawat buwan.

Paliwanag ng Meralco, ang dagdag-singil sa presyo ng kuryente ay dahil umano sa P0.19 kada kWh na dagdag mula sa generation charge.

Ang pagtataas umano ng generation charge ay dala ng paghina ng piso kontra dolyar.

Maliban sa Meralco, pag-aari rin ng MVP Group of Companies ang Maynilad, PLDT, SMART, TV5, PHILEX, Metro Pacific Investments, Metro Pacific Tollways, Indofood, SPI Global, ePLDT, First Pacific, Asian Hospital and Medical Center, Cardinal Santos Medical Center, Makati Medical Center, Our Lady of Lourdes Hospital, Davao Doctors Hospital at marami pang iba.