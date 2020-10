Meralco-MVP yabang sa murang kuryente, sopla

Nanawagan ang Matuwid na Singil sa Kuryente sa Kongreso, Energy Regulatory Commission (ERC) at Department of Energy na imbestigahan kung bakit bumibili ang Manila Electric Company (Meralco) ni Manny V. Pangilinan ng mas mahal na kuryente sa Quezon Power Mauban gayung kalahati lamang ang sinisingil ng iba.

Para sa MSK, nakakataka ang pagpupunyagi ng Meralco na bumaba na ang presyo ng kuryente, partikular ang 78.39 sentimos per kilowatt hour na pagbaba sa generation rate ngayong taon samantalang kulang pa ito at dapat mas malaki ang ibagsak ng presyo.

Giit ni David Celestra Tan ng Matuwid na Singil sa Kuryente Inc., 16% lamang ang binaba ng generation rate simula Enero hanggang Agosto ngayong taon ngunit 28% naman ang binagsak sa presyo ng coal na panggatong sa maraming planta. Dagdag pa ni Tan, P6.069 per kWh o 193% pa nga ang binagsak ng presyo ng kuryente sa wholesale electricity spot market (WESM) mula Enero hanggang Agosto kaya’t nakakapagtaka ang liit ng binaba ng generation rate ng Meralco.

Ayon sa MSK, nasa tinatawag na generation mix ng Meralco ang maaring kasagutan. Ang singil ng Quezon Power Phils Ltd. (QPPL) mula Enero hanggang Setyembre ay nasa average na P6.73 per kWh at mas mahal sa P4.55 per kWh na kuryente sa AC Energy ng mga Ayala at P4.051 per kWh ng singil ng planta sa Sual ng San Miguel ni Ramon Ang.

Sabi ng MSK, kailangang ipaliwanag kung bakit pinagbabayad ang consumers ng Meralco ng mas mahal na kuryente galing sa QPPL gayung mas mura naman ng kuryente sa AC Energy ng 41% at sa San Miguel Sual ng 66%.

Dagdag pa ng MSK, kailangan ding ipaliwanag kung bakit nagmahal ang singil ng Quezon Power ng 13.11 sentimos per kilowatt hour at naging P6.723 per kWh mula sa P6.5919 per kWh nung Enero samantalang bumaba ang singil ng iba pang mga planta ng coal sa parehong panahon.

Binigyang-diin n Tan na 1.601 bilyong kWh ng kuryente ang binili ng Meralco sa QPPL sa average na P6.73 per kWh. Kung susumahin, mas mahal ng P4.05 bilyon ang biniling kuryente mula sa QPPL na consumers ang nagbabayad.

Hindi lang ngayong taon ayon kay Tan nangyari na mas mahal ang binibiling kuryente ng Meralco sa QPPL dahil mas mahal din ang kuryenteng binibenta ng QPPL nung 2019.

Nangangamba si Tan na maaring maging mas mahal pa ang kuryente lalo na’t business partners na ang Meralco at QPPL sa San Buenaventura power plant. (Eileen Mencias)