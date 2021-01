Meralco-MVP pahirap pa ng 20 taon

KUWESTIYONABLE para kay Bayan Muna chairman Neri Colmenares ang nakatakdang 1,800 megawatts bidding process ng Meralco ni Manny V. Pa­ngilinan ngayong linggo para sa power supply contracts sa ilalim ng competitive selection process (CSP) ng pamahalaan.

Ayon kay Colmenares inaasahan na umano na ang pag-aaring subsidiary ng Meralco ang mananalo sa malaking power supply contract na hindi naman magbibigay benepisyo at kaluwagan sa mga consumer kundi dagdag pang pasanin sa loob ng 20 taon.

Paliwanag ni Colmenares ang CSP rules ay binago na kaya’t ang kalalabasan nito ay pabor sa selected bidders kabilang ang subsidiaries ng Meralco tulad ng Atimonan One Energy Inc. (Atimonan One), na gumagawa ng bagong 1,200-megawatt coal-fired power plant sa Atimonan, Quezon.

Dahil dito, malinaw aniya na paiiralin ng Meralco ang selective competition at hindi competitive selection process.

“Meralco follows a selective competition process, and not a competitive selection process; because the terms of reference for the scheduled bidding is not open to all suppliers. It has excluded existing power plants, because – with lower expenses to recover from operations – existing power plants can offer lower rates than new plants and can easily beat Atimonan One during the bidding,” ayon kay Colmenares.

Ayon pa kay Colmenares, ang naturang bagong power plants ay maraming kailangan bawiing gastusin tulad ng capital recovery fees kumpara sa mga existing power plant na nakarekober na ng kanilang kapital kaya’t maari na itong makapag-alok ng mababang rates sa bidding.

“Meralco may shout to high heavens that the upcoming bidding for electricity it needs for 20 years starting 2024 has attracted a dozen power generation companies. But their parti­cipation does not make the bidding open; it leaves the most competitive bidders out and inevitably forces consumers to pay more for their electricity,” dagdag ni Colmenares. (Eralyn Prado)