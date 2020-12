Meralco-MVP kabig pa sa P1.4B refund

Pinasosoli ng Energy Regulatory Commission (ERC) sa Manila Electric Company (Meralco) ng negosyanteng si Manny V. Pangilinan ang sobrang kinubra nitong pass-through charges sa mga customers mula January 2017 hanggang December 2019 na umaabot ng P1.4 bilyon.

Ayon sa ERC, sobra ang kinolektang transmission rate, system loss rate, lifeline subsidy rate, at senior citizen subsidy rate na umaabot ng P1.4 bilyon.

Ngunit, mas malaki naman ang pinasisingil ng ERC sa Meralco sa customers na under recovery para sa generation rate na umaabot ng P2.38 bilyon.

“The Commission’s initial evaluation of the documents submitted by Meralco revealed that it (Meralco) incurred a total over collection amounting to P1.4 billion in the transmission, system loss, lifeline subsidy and senior citizen discount rates, but also incurred a total of P2.38 billion under collection in the Generation Rate,” sabi ni ERC chair and CEO Agnes Devanadera.

Sa kautusan ng ERC, tatlong buwan gagawin ang pagre-refund ng P1.4 bilyon sa consumers ng P0.1331 per kilowatt hour. Ang dagdag na kukubrahin naman ay gagawin sa loob ng 24 buwan na sisimulan sa oras na matanggap ng Meralco ang kautusan ng ERC.

Maniningil ng karagdagang P0.0395 per kWh sa loob ng 24 na buwan o hanggang sa mabawi na ang kulang na siningil na generation rate.

Inutusan din ng ERC ang Meralco na linawin sa ipadadalang billing sa customers ang mga ire-refund at ang karagdagang singil.

Sa ilalim ng ERC Resolution No. 16, pinaghahain ang mga distribution utilities tulad ng Meralco ng aplikasyon para sa mga recovery ng pass through costs kada tatlong taon.

Sabi ni Devanadera, kapakanan ng consumers ang inuuna nito sa pag- aksyon sa pass on charges kaya’t pahahabain nito ang panahon ng pangongolekta ng kulang na nasingil at pabibilisan naman nito ang panahon ng pag-refund. (Eileen Mencias)