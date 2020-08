Meralco-MVP ibaon sa multa

Mas makabubuting magbayad na lang ang Meralco ng multa sa halip na ilaban pa ang desisyon ng Energy Regulatory Commission (ERC) matapos silang pagmultahin dahil sa kabiguang magpaliwanag ng kompanya ni Manuel V. Pangilinan hinggil sa ‘bill shock’ sa panahon ng lockdown bunsod ng COVID-19 pandemic, ayon kay Senador Sherwin Gatchalian.

“Hindi ho pwede [ilaban], nasa loob na ito ng resolusyon ng ERC,” pahayag ni Gatchalian, chairman ng Senate committee on energy, sa panayam sa radyo.

Ayon kay Gatchalian, kakarampot lang ang ipinataw na multa ng ERC sa Meralco kaya’t hindi na nila dapat na i-contest pa dahil nagdulot naman ito ng perwisyo sa libo nilang mga kustomer.

“Una ang payo ko sa kanila wag na nila ilaban kasi para sa akin ito ay isang risonableng pagmumulta sa kanila. Kapag lumaban sila ia-advise natin sa ERC na taasan nila at maghanap pa ng ibang paraan para ma-penalize ho sila,” sabi ni Gatchalian.

“Yong multa na 19 million sa unang pagtingin ay kakarampot, ang 19 million wala pa yata sa kalingkinan po ng Meralco, hindi equivalent `yong kanilang penalty sa naranasan ng ating consumers,” dagdag pa nito.

Kung tutuusin aniya, batay sa resolusyon ng ERC, aabot sa P300 milyon ang kabuuhang multa ng Meralco dahil sa kanilang kontrobersiyal na ‘shock bill’.

Ito’y dahil inatasan din ng ERC ang Meralco na magbigay ng diskuwento sa mga lifeline o iyong mga konsumer na maliit lang ang konsumo ng kuryente kada buwan.

“Pero binasa ko `yong resolusyon, at meron doon na magbibigay ng diskwento sa mga lifeline, ito `yong pinakamailiit na consumers ng ating bansa. Ito ay about 2.7 million consumers sa Meralco franchise at sabi doon bibigyan sila ng diskwento na nagkakahalaga ng almost 1.9 pesos per kWh,” paliwanag ni ni Gatchalian.

“Sa unang tingin, 19 million ang penalty pero dinagdag ito ng ERC kaya lumalabas na halos 300 million yung ilalabas ng Meralco na may katungkulan dito sa paglabag sa direktiba ng ERC,” dagdag pa nito.

Hiningan ng Abante ng pahayag ang Meralco hinggil sa sinabi ni Gatchalian at sumagot naman ang tagapagsalita ng kompanya.

“Ginagalang namin ang pahayag ni Senator Gatchalian kung kaya’t pinag-aaralan namin sa kasalukuyan ang naturang desisyon ng ERC. Makakaasa po ang lahat na ano man ang magiging hakbang namin sa mga darating na araw ay para sa ikabubuti ng mga electric consumers at power stakeholders,” tugon ni Meralco spokesman Joe Zaldarriaga. (Dindo Matining/Edwin Balasa)