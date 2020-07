Meralco-MVP bweltahan ng class suit

Nagbabawala si Senador Francis Tolentino na maaring maharap sa isang class suit ang Manila Electric Company (Meralco) na pag-aari ng negosyanteng si Manny V.Pangilinan bunsod ng napakaraming reklamo sa nakapataas na singil sa kuryente sa panahon na ipinatupad ang lockdown sa buong Luzon dahil sa COVID-19 pandemic.

Kung hindi maresolba ng Meralco ang mga reklamo ng kanilang mga kustomer, maari silang maharap sa paglabag sa Section 102 ng Republic Act 7935 o Consumer Act of the Philippines, ayon kay Tolentino.

“Baka may mag-class suit sa inyo rito, ‘yong mga naguluhan,” babala ni Tolentino sa mga opisyal ng Meralco na dumalo sa pagdinig ng Senate energy committee noong Lunes.

Dismayado pa ang senador dahil sa kabila ng napakataas na singil sa kuryente, maraming bahagi ng bansa ang nakakaranas ng madalas na brownout.

Nauna rito, hinikayat ni Senadora Risa Hontiveros Energy Regulatory Commission (ERC) na mag-imbestiga at pag-aralan ang posibleng paghahain ng kaso laban sa Meralco dahil sa kanilang “anti-consumer billing practice.

“Kung may nalabag silang (If they have violated any) ERC order, Meralco should be immediately charged and penalized for its anti-consumer practices,” pahayag ni Hontiveros.

“Consumers deserve justice for being made to pay exorbitant power charges at a time when so many have lost their jobs and livelihood,” dagdag pa nito.

Sinabi naman ni Senador Sherwin Gatchalian, chairman ng Senate energy committee, na nakatanggap ang kanyang tanggapan ng 179 reklamo kung saan karamihan sa reklamo ay hindi malinaw na estimation ng Meralco sa kanilang electricity bill.

Aminado naman ang Meralco na nabigo silang ipaliwanag nang mabuti ang kanilang kumputasyon at maaring nagkaroon din sila na overestimatation sa kanilang billing.

“It is our obligation and responsibility to educate and inform our customers on how their bill was properly computed…Mr. Chairman, no, we weren’t able to do that for the May bill,” ayon kay Meralco Vice President and Head of Customer Retail Services and Corporate Communications Victor Genuino. (Dindo Matining)