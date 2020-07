MERALCO-MVP babalatan ng COA

Tumimbre na ang Energy Regulatory Commission (ERC) sa Commission on Audit para muling humingi ng tulong sa pag-audit sa Manila Electric Company (Meralco) para malaman kung ini-refund na ang sobra-sobrang siningil sa consumers nung panahon ng lockdown.

Nagpatulong na ang ERC sa COA noong 2009 para busisiin ang libro ng Meralco para sa mga taong 2004 at 2007 at tingnan kung sumusobra ang sinisingil nitong distribution rates.

Nag-unbundle na kasi ang sinisingil sa kuryente noong panahon iyon at hiwalay dapat sa bill ang tinatawag na generation charge na binabayad sa mga power generation companies at independent power producers at ang distribution charge na sa Meralco naman pumupunta.

“The ERC is short of auditors so we are mulling to seek the assistance of the COA to find out if the refunds that Meralco is supposed to have undertaken have already been completed or not,” sabi ni ERC chair and CEO Agnes VST Devanadera.

Sabi niya, independent party dapat ang mag-o-audit sa Meralco at naniniwala ang komisyon na ang COA ang nararapat na gumawa nito dahil maasahan ito at walang pinapanigan.

“We are preparing to discuss our upcoming engagement with the COA as soon as practicable,” sabi ni Devanadera.

Dagdag niya, inaasahan ng ERC ang kakayanan at expertise ng COA para masigurong ini-refund na ng Meralco ang sobrang siningil sa consumers o inawas na ito na maayos sa mga bills nila.

Sa pagsusuri ng COA sa Meralco nung 2009, nabuking nito na P3.5 bilyon sa gastusin ng kompanya ay kinubra sa mga consumers nung 2004 at P2.9 bilyon naman nung 2007. Hinugot ng Meralco ang pambayad sa malalaking pensyon ng mga tauhan nito sa bulsa ng mga consumers at iba pang mga benefits ng mga empleyado nito.

May binili pa ang Meralco na P3.7 bilyong halaga ng mga property and equipment noong 2004 at P3.6 bilyon naman nung 2007 na walang kinalaman sa distribution ng kuryente at kinubra sa consumers ang pambayad. (Eileen Mencias)