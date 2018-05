Meralco-MVO gagatasan ang mga Pinoy ng P55B

PAMATAY na kombinasyon ang bubulaga sa mga consumer ng Manila Electric Company (Meralco). Ayon kay Bayan Muna Rep. Carlos Isagani Zarate, ang karagdagang P1.55 per kilowatt-hour (kWh) na ipapatong ng Meralco sa bill ng kuryente ng mga consumer at kaliwa’t kanang taas presyo sa ha­laga ng mga pangunahing bilihin na epekto ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) Law ay maikokonsiderang ‘deadly combination’.

“Definitely, it’s a deadly combination to common Filipinos kapag ini-approve ito ng ERC (Energy Regulatory Commission),” paghahayag ni Zarate sa pulong-balitaan kahapon.

Ipinaliwanag pa nito na ang P1.55 kada kWh na dagdag singil ay makapanggagatas diumano sa milyon-mil­yong kostumer ng Meralco ng karagdagang P54.54B kada taon.

Nangangahulugan aniya ito na babalikatin ng mga consumer ang P930B karagdagang gastos sa kuryente sa loob ng 20 hanggang 21 taon alinsunod sa long-term power supply deals.

Matatandaan na nauna nang inihain ng Bayan Muna solon ang House Resolution (HR) No. 566 na nagpapaimbestiga sa pitong kuwestiyonableng power supply agreements (PSAs).

Kabilang sa PSA ang deal sa konstruksiyon ng coal-fired power plants na konektado sa mga sumusunod na generation company, ang Redondo Peninsula Energy Incorporated (para sa 225-megawatt); Atimonan One Energy Incorporated (1,200 MW); St. Raphael power Generation Corporation (400 MW); Central Luzon Premiere Power Corporation (528 MW); Mariveles Power Generation Corporation (528 MW); Panay Energy Development Cor­poration (70 MW); at Global Luzon Energy Development Corporation (600 MW).

Binanggit ni Zarate na ang patuloy na pagtaas ng presyo ng coal at paghina ng piso kontra dolyar ay makaaapekto sa pagtaas ng singil sa kuryente na kaakibat ng mga kontrata ng Meralco.

Batay sa pitong aplikasyon ng PSA na isinumite sa komite ng Kamara na nagsagawa ng imbestigasyon sa usapin, ang halaga ng electricity generation ay papalo lamang sa ave­rage na P3.67 kada kWh.

Sinasabing ini-award ng Meralco ang mga PSA nang hindi tumatalima sa competitive selection process (CSP) ng ERC.