Meralco isosoli P13B sobrang singil

Tila inamin ng Meralco na sumobra ng P13.9 bilyon ang sinisingil nito sa distribution rate sa kanilang mga kustomer nang nagpetisyon ito sa Energy Regulatory Commission (ERC) na i-refund ang halaga bago pa magpasko.

Sinabi kahapon ng ERC na inutusan nito ang Meralco na i-refund sa mga consumer ang P13.9 bilyon sa loob ng 24 na buwan hanggang sa maisauli lahat ito.

Inutos din ng ERC sa Meralco na linawin sa bill ang refund at ilagay ito bilang hiwalay na line item.

Ang refund ay nagkakahalagang 15.28 sentimo per kilowatt hour o katumbas ng P30.56 na bawas sa bill sa mga tahanang ang konsumo ay nasa 200kWh.

Sabi ng Meralco, inisyatiba nila ang pagre-refund sa mga consumer dahil nais nitong mapagaan ang kanilang gastusin ngayong may pandemya. Paliwanag ng Meralco, hiningi nito sa ERC na mag-refund dahil sa pagkakaiba ng kuwenta ng aktwal na taripa ng distribution charge nito na P1.4414 per kWh at ang inaprubahan ng ERC na distribution rate na P1.3810 per kWh.

Ayon naman sa ERC, pinakumpirma sa kanila ng Meralco ang kuwenta nito. Dagdag pa ng ERC, magre-refund na ang Meralco kahit tinatapos pa ng ERC ang evaluation nito at maaari pa itong mag-iba kapag natapos na ang pagsusuri.

Sabi ng Meralco, hindi pa ito nagtataas ng taripa simula noong 2015 sa ilalim ng tinatawag nitong performance-based regulation (PBR), isang mekanismo kung saan ang sinisingil ng mga utility ay depende sa kanilang ilalaang kapital, operating expenses, penalties, at iba pang mga gastusin.

Ayon pa sa Meralco, matagal nang naantala ang PBR dahil wala pang inilalabas na mga panuntunan tungkol dito kaya’t minabuti na nilang mag-apply ng distribution rate refund para makatulong sa mga kustomer.

“With the petition we filed, Meralco hopes to put the PBR mechanism back on track, that we appreciate the provisional approval and that we will follow the order as this will provide much needed relief to our customers,” sabi ni Meralco VP for corporate communications Joe Zaldarriaga.

Matatandaang pinanggigilan ng mga consumer ang Meralco noong kasagsagan ng lockdown dahil sa tinatawag na `bill shock. (Eileen Mencias)