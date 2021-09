Meralco inawat sa P21 dagdag-singil

Muling nanawagan ang isang kongresista sa Meralco na huwag ituloy ang taas-singil sa kuryente nito.

Ayon kay House Deputy Minority Leader at Bayan Muna party-list Rep. Carlos Isagani Zarate ang taas-singil ay dagdag na pasanin ng maraming pamilya na hindi pa nakakabangon sa pandemya.

Una nang inanunsiyo ng Meralco ang pagtaas ng P0.1055 kada kilowatt hour sa singil ngayong buwan. Ito ay dagdag na P21 sa residential consumer na kumokonsumo ng 200 kWh kada buwan.

“What Meralco conveniently does not say, when confronted with its expensive electricity pricing, is that it is also the owner, wholly or partially, of several power generation companies (GenCos), some of which even act as self-dealing and favored Meralco electricity suppliers,” dagdag pa ni Zarate.

Bilang may-ari umano ng mga generation company kumikita rin ang Meralco sa pagtaas ng generation charge.

Naglabas naman ng pahayag ang Meralco kung saan nilinaw nito na bahagi ng pagtaas ng singil sa kuryente ngayong buwan ang generation rate ng First Gas plant na siyang nagbibigay ng one-third ng supply nila.

“What partly drove higher power costs this month were the generation rates of First Gas plants, which provide one-third of Meralco’s energy requirements, and whose rates have already increased by around 25% or P1 per KwH year-to-date,” pahayag ni Joe Zaldarriaga, Meralco vice president for corporate communications.

Binanggit pa ng Meralco na mismong pamahalaan na rin ang nagsabi na ang mga Power Supply Agreement na bunga ng 2019 Competitive Selection Process na ipinatupad simula noong 2020 ay nagresulta sa pagbaba ng average generation charge sa P4.38/kWh o 16% mas mababa kumpara sa average na P5.22/kWh noong 2019.

Katumbas umano ito ng consumer savings na aabot ng P8.4 bilyon.(Billy Begas)