Meralco hinamon sa pagbasura sa coal power plant

TANGING ang pagtitigil sa pagpapatayo ng Atimonan coal-fired power plant ng Manila Electric Company (Meralco) ang magpapatunay na seryoso ang kompan­ya ni Manny V. Pangilinan sa sustainabi­lity at hindi ang pagtatayo ng Sustainability Office at paglalabas ng mga press release tungkol dito.

Ayon sa Power for People Coalition, hindi nasusulong ng pagtatayo ng tanggapang Sustainability Office ang tunay na pagpapahalaga sa sustainability dahil sa gawa ito nakikita.

“The creation of an office does no­thing to advance the sustainability of Meralco’s operations. If Meralco were to abandon the building of the Atimonan coal-fired power plant and reject all power from sourced from coal, then we can start talking about sustainability,” sabi ni P4P convenor Gerry Arances.

Ang P4P ay coalition ng mga grupong sumusulong ng ikabubuti ng kalikasan at matagal nang tinututulan ang mga coal-fired power plant dahil nakasisira ito ng kalikasan at ng kalusugan ng mga tao.

Dagdag pa ni Arances, kung totoong seryoso ang Meralco sa pagsulong ng sustainability, dapat na suportahan nito ang mga renewable energy dahil ito ang totoong sustainable energy source.

Hindi na nagtatayo ng mga coal power plant ang mga malalaking ekonomiya o bansa at ang kanilang mga bangko ay hindi na rin nagpopondo sa mga coal power plant project.

Sabi ni Arances, pinakikita nito na kayang ilipat sa renewable energy ang pinagkukuhanan ng kuryente ng bansa at hindi lang ito isang kilusang politikal. (Eileen Mencias)