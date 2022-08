Meralco bawas-singil sa kuryente kinasa

Bababa ang singil sa kuryente sa franchise area ng Meralco ngayong buwan ng P20.87 per kilowatt hour na katumbas ng P42 bawas sa bill ngayong Agosto para sa mga pamilya na ang konsumo ay 200 kWh sa isang buwan.

Ito ang pangalawang sunod na buwan na nagbawas ng singil sa kuryente ang Meralco at aabot na ang bawas sa P91.54 sentimos per kWh. Kung titingnan naman simula Enero, nasa P23.15 sentimos per kWh na ang nabawas.

Ayon sa Meralco, bumaba ang generation charge ng P19.44 per kWh dahil sa pagbaba ng singil ng mga power supply agreement. Bumaba ang singil ng mga PSA ng P42.73 per kWh at mas malaki ang bawas nito kumpara sa taas ng singil ng mga Independent Power Producers at sa Wholesale Electricity Spot Market.

Sabi ng Meralco, nagmahal ang singil ng mga IPP ng P42.13 per kWh dahil sa pagmahal ng international fuel prices at ang karugtong na pagtaas ng natural gas mula sa Malampaya na nagmahal ng 15%.

Dagdag pa ng Meralco, mahal din ang kuryente sa WESM na nagtaas ng P4.33 per kWh dahil manipis ang suplay ng kuryente sa Luzon.

Kinumpirma pa ng Meralco na nagpapatupad pa rin ito ng refund sa mga customers para sa P48.3 bilyong sobrang siningil sa kanila.

Dagdag ng Meralco, binabawasan din nito ang distribution charge ng P3.60 per kWh na naging karagdagang kabawasan sa singil sa kuryente para sa mga tahanan.

Natanggap na rin umano ng Meralco ang kautusan ng Energy Regulatory Commission na naglalagay ng distribution charge nito sa P1.3522 per kWh mula P1.3810 per kWh at ito na ang magiging distribution charge simula ngayong Agosto. (Eileen Mencias)