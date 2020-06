Meralco at Maynilad dapat nagkopyahan sa billing

Mas matalino raw ba at may puso ang mga taga-Maynilad kaysa mga namamahala sa Meralco pagdating sa paniningil ngayong marami ang naghihirap sa panahon ng pandemya? Tanong ‘yan mga tropapips ng isa nating kurimaw na allergic na sa Meralco dahil sa nakakainit ng ulo nilang billing nitong Mayo.

Sabi ng ating kurimaw, inaasahan daw niya na tataas pa lalo ang BP niya kapag natanggap ang billing ng Maynilad para sa buwan ng Mayo at Hunyo. Pero nagkamali raw siya. Ang Maynilad daw pala ay hindi katulad ng mga taga-Meralco na gahaman sa kita.

Paliwanag kasi niya, nakasaad sa kompletong billing na natanggap niya sa Maynilad na ipinako nito sa pinakahuling “meter reading” noong Marso ang kanilang singil noong Abril at Mayo—mga panahon naka-lockdown ang Metro Manila at walang nagsagawa ng reading.

Hindi gaya ng Meralco na ibinase kuno ang konsumo ng kuryente ng Marso at Abril sa nakaraang tatlong buwan. At pagdating ng Mayo, may dagdag nang “full impact” kuno ng lockdown at summer kaya naging mas mataas pa sa ihi ng sanggol ang kanilang singil sa Mayo kahit walang meter reading.

Ang matindi nito, sakabila ng mga reklamo, ang utos lang Energy Regulatory Commission at mga mambabatas sa Meralco eh ipaliwanag ang singil. Ayun, ipinaliwanag nga pero tuloy pa rin ang singil na utay-utay nga lang. Kung hindi talaga magkakaroon ng tamang paniningil ang Meralco sa buwan ng Mayo gayung walang meter reading, dapat silipin ng ERC at mga mambabatas ang libro ng kita ng Meralco sa panahon ng lockdown para malaman nila kung gaano kalaki ang kinita ng Meralco sa kanilang mga residential constumer.

Marami kasi ang naghihinala na baka sadyang pinalobo ng Meralco ang kanilang singil noong Mayo eh para mabawi ang nawalang kita nila sa mga costumer nila sa commercial area dahil natigil sa operasyon ng mga negosyo ng noong panahon ng lockdown

Sabi pa ng ating kurimaw, bukod sa hindi nanghula ng singil ang Maynilad sa billing ng Mayo na walang kasamang “full impact-o,” aba’y ang billing ng Maynilad para sa buwan ng Hunyo ay base sa resulta ng meter reading ng Hunyo—na ikinumpara naman sa huling meter reading noong Marso. Ganung kasimple.

Kaya sabi ng ating kurimaw, kung talagang hindi ganid sa kita ang Meralco, ang dapat na ginawa nito eh ibinase na lang sa “estimate”consumption din ng last three months ang singil sa Mayo, o kaya naman eh nagsagawa sila ng meter reading noong huling linggo ng Mayo at ibinase sa huling meter reading ng Marso.

Ang nangyari, ang singil nila sa kuryente ngayon Hunyo ay base sa meter reading ng Hunyo, na ikinumpara naman nila sa “hula-hula” nilang “metro” ng Mayo na may kasamang “full impact-o” kuno.

Pero paglilinaw ng ating kurimaw, hindi niya alam kung ang ibang kostumer ng Maynilad eh katulad niyang natutuwa sa nakita niyang sistema ng billing niya sa tubig. Baka nga naman kasi may problema sa billing ang ibang kostumer. Bukod doon, ‘di hamak na mas malaki ang singil sa kuryente kaysa sa tubig.

Oo nga pala mga tropapips, dahil ang Maynilad at Meralco eh parehong kontrolado ng negosyanteng si Manny Pangilinan, hindi rin maiwasan na mag-isip ng malisyoso ang ating kurimaw–pampalubag-loob daw kaya ang singil ng Maynilad dahil tubong-lugaw na sa Meralco? Pero kung nagawa Maynilad ang ang mas kapani-paniwala at mas katanggap-tanggap na sistema ng paniningil na base sa “metro,” bakit hindi ‘yon ginawa ng mga namamahala ng Meralco? Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”