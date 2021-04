Mental hospital gagamitin ng mga COVID patient

Gagamitin ng Department of Health (DOH) ang mga bakanteng kuwarto ng National Center for Mental Health (NCMH) para mapunan ang kakulangan ng mga hospital sa ina-admit na mga pas­yenteng tinamaan ng COVID-19.

Ito ang inihayag ni DOH Undersecretary Leopoldo Vega na siya ring Chief ng One Hospital Command Center sa press briefing sa Malacañang.

Sinabi ni Vega na maraming bakante sa NCMH kaya inayos na nila ito para sa mga tinamaan ng COVID-19.

Mahigit 900 COVID patient ang maaaring magamot sa NCMH.

“Naayos po namin ang National Mental Health na mayroong 3,500 beds. This is the biggest DOH facility at 1,000 ho bakante. Noong Sabado ho inayos namin, yung isang pavillion can accomodate 200-250 beds at yung pangalawang pavillion mga 700 plus, so ang total mga 960 beds for mild and moderate covid cases,” ani Vega.

Sinabi ni Vega na ma­laking bagay ang nabanggit na bed capacity lalo na at mataas talaga ang mga tinatamaan ng COVID-19 sa Metro Manila.

“Between 400-500 lang ang okupado. Kaya malaki ang sa tingin namin na puwedeng gamitin yung NCMH. Nakita namin na maaaring palawakin yung number of beds lalong-lalo na sa mild and moderate ca­ses,” dagdag pa ni Vega. (Aileen Taliping)