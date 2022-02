Mental health ng na-virus tutukan

Pinatututukan sa Department of Health at local government units (LGU) ang mental health ng COVID-19 patients at kanilang pamilya, lalo na ang mga nakaranas ng malubhang karamdaman.

Ito ang panawagan ni Atty. Reynold Munsayac, first nominee ng ACT As One Party-list, sa IATF, DOH at LGUs at iginiit na dapat bumalangkas ng programa upang gamutin ang post-COVID stress at trauma na maaaring makaapekto sa mga pasyenteng gumaling, gayundin ang kani-kanilang pamilya.

Ayon kay Munsayac, ang karaniwang tugon ng IATF sa COVID ay “prevent, detect, isolate, treat, at reintegrate” o PDITR. May protocol din ang IATF at LGU sa lahat ng maaaring mangyari, sakaling may magpositibo, may surge, mamatay sa COVID at marami pang iba.

Ngunit ayon kay Munsayac, na dating chairman ng Presidential Commission on Good Government, hindi umano kabilang sa protocols ng pamahalaan ang anumang intervention sa mental health wellness ng pasyente at pamilya nila ukol sa stress o trauma na kanilang pinagdadaanan.

“Sana’y isama ang mental o psychological health intervention bago ang reintegration o muling pagsanib sa lipunan ng mga nagka-COVID. Bago sila bigyan ng health certificate, siguruhin munang may konting therapy o konsultasyon sa psychologist o mental health professional. Malaking bagay ito dahil ‘singhalaga ng mental health ang physical health,” diin niya.