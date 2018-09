Mental health ng mga teacher, protektahan!

Happy National Teachers’ Month sa lahat ng ating mga guro! Isang buwan na selebrasyon sa pagsaludo sa ating magigiting na teachers na matatawag nating mga modernong bayani ng ating lipunan.

Katulad ng ating mga magulang, ang mga guro ay nagsisilbing nanay at tatay natin sa paaralan. Tunay na ‘di matutumbasan ang sakripisyo, dedikasyon at pagmamahal sa kanilang napiling propesyon.

Madalas nating nakakausap ang mga teacher sa tuwing may mga imbitasyon tayo sa iba’t ibang lugar sa ating bansa.

Maririnig mo sa kanila ang sari-saring kuwento tulad ng kanilang pagod dahil sa bigat ng trabaho na kadalasan ay inuuwi pa nga sa bahay, idagdag pa riyan ang trabahong hindi naman nakatalaga sa kanila kaya nawawalan ng panahon sa sariling pamilya, kakulangan ng programa para sa self-advancement, isyu sa sahod at marami pang iba.

Sa sobrang hands-on nga nila sa trabaho ay hindi na gaanong nabibigyang-pansin ang sariling kalusugan at mga personal na pangangailangan. At sa bawat stress at pressure sa araw-araw nilang mga gawain, wala na silang panahon para makapagpahinga. Kaya nga nakakagulat na mabalitaan ang dalawang guro na nagpakamatay dahil sa depresyon dulot ng mabigat na workload.

Isa sa ating nakitang solusyon ay ang mabigyan ang bawat paaralan ng guidance counselors para magabayan ang mga guro dahil hindi lamang ang mga estudyante ang nangangailangan ng counseling. Ito ang panawagan natin sa Department of Education (DepEd) dahil karapatan ng ating mga guro na mabigyan ng proteksyon ang kanilang kalusugan, lalo na sa mental na aspeto.

Sa kasalukuyan kasi, bukod sa alokasyon ng pondo ay napakahirap na makakuha ng lisensiya dahil kailangan pang mayroong master’s degree sa guidance and counseling. Kaya naman ating pinoproseso ang mag-akda ng isang Senate bill upang mabago o marebisa ang mga kuwalipikasyon para sa licensure exam ng mga guidance counselor sa ilalim ng Republic Act No. 9258 o ang Gui­dance and Counseling Act of 2004.

Kailangan ang agarang atensyon para sa pangangailangan ng ating mga guro upang hindi na masundan pa ang nakapanghihina­yang na pagkitil sa sari­ling buhay. Lahat ng ito ay magagawan ng solusyon kung tayo ay magtutulong-tulong.

Naniniwala ako na handa naman ang ating mga teacher na makipagkaisa para sa ikabubuti, ikagagaan at ikatatagumpay hindi lamang ng kanilang propesyon kundi ng edukasyon ng minamahal nilang mga mag-aaral.