Mental health ng mga teacher bigyan ng prayoridad!

Isang linggo na lang at Pasko na! Bakasyon na sa ating mga pampublikong paaralan sa elementary at high school habang nasa diskresyon naman ng mga private school ang araw ng kanilang school break. Kaya naman ang payo ko sa mga estudyante, iwanan ng magandang Pamasko ang ating mga teacher. Hindi kailangan ang materyal na regalo, ang simpleng mahigpit na yakap at matamis na halik ay sapat na upang sila ay mapahalagahan.

Tulad ng ating mga magulang, ang mga guro ay nariyan para gumabay sa mga batang mag-aaral habang sila ay nasa paaralan. Walang katumbas ang sakripisyo, pang-unawa at pagmamahal sa kanilang napiling propesyon.

Sa madalas na pakikihalubilo ng inyong lingkod sa mga teacher sa iba’t ibang paaralan sa bansa, nakita at naramdaman ko ang kanilang nakakabilib na dedikasyon, lalo na sa pag-o-overtime sa kabila ng maliit nilang kinikita. Labis ang kasipagan sa paggawa ng lesson plan, pagtuturo, pag-check ng test papers, at iba pang paper works na kadalasan ay inuuwi pa nila sa bahay. Dahil sa stress at pressure, wala na rin silang panahon para makapagpahinga.

Kahit ngayong Kapaskuhan ay mayroon pa rin sa kanila ang pumapasok hanggang Disyembre 22 kahit bakasyon na sa mga eskuwelahan, base sa inanunsyo ng Department of Education (DepEd) sang-ayon sa Memorandum Order No. 53.

Sa gitna ng pagtitiis sa masisikip at maiinit na klasrum, sa paghahanda ng bawat leksyon at sa bawat oras at atensyong binibigay ay maituturing silang karamay ng mga estudyante at magulang sa hirap at ginhawa. Sa mga nabanggit pa lamang, talagang hindi basta-basta ang pagiging guro dahil hindi lang ang kanilang pisikal, kundi kanilang mental at emosyonal na kalusugan ang naaapektuhan.

Dahil sa kalaga­yang ito, karapatan din nilang maproteksyunan ang kanilang kalusugan, lalo na sa mental na aspeto. Sana ay gamitin ng DepEd ang kanilang mga guidance counselors para matulu­ngan ang mga guro sa kanilang mga trabaho dahil naniniwala tayo na hindi lamang ang mga estudyante ang nangangailangan ng counseling, kundi may mga pagkakataon na kakailanganin din ito ng ating mga guro.

Ngunit, kulang ang bilang ng mga guidance counselors sa mga public at private na elementary at high school. Sa kasulukuyan kasi, para makapag-exam upang makakuha ng lisensya, kailangan ay may master’s degree sa guidance and counseling ang isang aplikante.

Kaya naman para matugunan ito, plano nating magsumite ng panukala sa Senado na naglala­yong baguhin o ayusin ang kuwalipikasyon para sa licensure examination ng mga guidance counselor base sa Republic Act No. 9258 o ang Guidance and Counseling Act of 2004. Hinihimok natin ang mga kinauukulan na bigyan ng atensyon ang pangangailangang ito ng ating mga guro.