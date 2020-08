Mental health class isinusulong sa ‘Education in the Better Normal Act’

Sa gitna ng pandemyang ating kinakaharap, ang mental na kalusugan ng mga kabataang mag-aaral ay kasing-halaga ng kanilang pisikal at intelektwal na estado.

Naging usapin kamakailan ang suhestiyong gawing pito hanggang walong oras ang kanilang online classes sa loob ng isang araw, ngunit hindi tayo sang-ayon dito. Lalo lang itong magdudulot ng stress sa mga estudyante habang marami sa kanila ay bahagi ng mga pamilyang dumadaan sa hirap ng buhay ngayong pandemya. Marami sa mga pamilya nila ay walang sapat na pangtustos para sa mga pangunahing pangangailangan sa bahay. Pati ang pagkaantala ng pagbubukas ng klase ay nakapagdulot din sa mga bata ng pangamba.

Hindi na natin dapat pang dagdagan ang mga bagay na nagbibigay ng stress sa kanila. Bukod sa masama sa kanilang paningin ang labis na pagtutok sa gadget ay maaapektuhan din pati ang kanilang mental na kalusugan.

Bilang Chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts, and Culture, inihain ng inyong lingkod ang panukalang Senate Bill No. 1565 o ang Education in the Better Normal Act kung saan isa sa mga layunin nito ay pormal na isama ang programa para sa psychosocial at mental health ng mga mag-aaral.

Nakasaad pa sa naturang panukalang batas na sakali mang walang guidance counselor ay pahihintulutan ang mga guro na magpaabot ng mental health at psychosocial support para sa mag-aaral.

Sasailalim ang mga guro sa mga pagsasanay upang matukoy ang anumang pagbabago sa pag-uugali o pag-iisip ng mga bata. Bukod dito ay imamandato rin sa mga paaralan ang pagbuo ng mga counseling sessions na isasama sa oras ng klase—sang-ayon sa edad ng bawat mag-aaral.

Isa lang po ito sa marami pang probisyon sa ilalim ng Safe Schools Reopening Plan na nakapaloob sa naturang panukalang batas kung saan hangad nitong tugunan ang iba’t ibang pangangailangan sa sektor ng edukasyon tuwing may kalamidad, krisis pangkalusugan, gulo at iba pang mga sitwasyon na magdudulot ng pagkakaantala ng klase.

Kapag naisabatas na ang Education in the Better Normal Act, hangad natin ang matagumpay na implementasyon ng mental health at psychosocial support services hindi lamang ngayong panahon ng pandemya kundi pati na sa mga kakaharapin nating krisis o anumang uri ng emergency sa buong bansa. Sama-sama po nating tiyakin na hindi malalagay sa alanganin ang kapakanan ng ating mga kabataang mag-aaral.