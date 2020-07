Mensahe sa Kongreso: ‘Wag niyong nakawin ang ABS-CBN – Johnny Manahan

Nagsalita na rin ang talent management head ng ABS-CBN, ang Star Magic, na si Johnny Manahan, at nanawagan sa Kongreso na bigyan muli ng prangkisa ang Kapamilya network.

Sa open letter nito na ipinakalat sa social media, maraming Kapamilya talent/artist nga ang nagbahagi nito.

Sa kanyang open letter, inilahad ni Mr. Manahan ang taon na niya sa entertainment industry na nagsimula noon pang 1970 bilang ground staff ng mga programa ng Kapamilya.

Kabilang siya sa mga umakyat sa bakod ng ABS-CBN noong 1986 EDSA Revolution para palayain ang network sa panahon ng martial law.

Dito nagsimula ang 34 years niya sa kumpanya, sa loob ng 50 taon na niya sa industriya.

Pinuri ni Mr. Manahan ang mga Lopez at ang kanilang organization.

Binigyang pansin niya ang padinig ng kaso ng network, ng apat na tao na gusto raw tapusin ang mahabang itinakbo ng ABS CBN.

“ABS CBN is not perfect. No one said it was. It is open to criticism and is willing to correct mistakes and take concrete steps to improve itself. So let us not throw away the baby along the bathwater!!”

“The Marcoses stole ABS CBN from the Lopez family in 1973! Please do not steal it again!” ilang linya sa kanyang sulat.

Ngayong linggo ang botohan ng mga Kongresista sa magiging kapalaran ng ABS-CBN. (Rey Pumaloy)