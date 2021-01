Mensahe ni Pope Francis kay President Biden

Pormal nang nanumpa bilang Ika-46 Presidente ng Estados Unidos si Joseph R. Biden, Jr. kahapon, Enero 20 sa Washington DC.

Agad na nagpadala ng pagbati ang Simbahan sa bagong U.S. President kalakip ang dalangin sa Panginoon na pantubayan ito sa pagsisimula ng kanyang tungkulin bilang pangulo ng bansa.

Bago nanumpa nagsimba muna si Biden sa Saint Mark’s Cathedral kasama ang kanyang maybahay at pamilya. Si President Joe Biden ang kaunaunahang Katolikong pangulo ng bansa sa loob ng animnapung taon. Sa kanyang liham para sa bagong halal na lider, hinandugan siya ng panalangin ni Pope Francis.

Saad ng Papa kay Biden, “On the occasion of your inauguration as the forty-sixth President of the United States of America, I extend cordial good wishes and the assurance of my prayers that Almighty God will grant you wisdom and strength in the exercise of your high office.” Kaisa ni Biden ipinagdasal ni Francis ang pagkakaisa ng mga Amerikano.

Pithaya ni Pope Francis para sa isa sa ‘most powerful people on the planet’: “Under your leadership, may the American people continue to draw strength from the lofty political, ethical and religious values that have inspired the nation since its founding.”

Habilin ng Papa na harinawa ang mga desiyon ni Biden ay makatulong ikatataguyod ng pamilya. “I pray that your decisions will be guided by a concern for building a society marked by authentic justice and freedom, together with unfailing respect for the rights and dignity of every person, especially the poor, the vulnerable and those who have no voice,” ani Francis.

Sa huli hiniling ni Pope Francis sa Diyos bilang “Source of all Wisdom and Truth” na gabayan ang mga bagong luklok na maitaguyod nila ang pagkakaunawahan, pagpapatawaran at kapayapaan sa mga nasasakupan sa patuloy na pagsasa-alang alang sa higit na kabutihan ng higit na nararami. Iginawad ng Santo Papa ang Kanyang basbas sa bagong administrasyon.

Kaisa ni Francis, hiniling ng United States Conference of Catholic Bishops ang patnubay ng Poon kay Biden para sa dunong at tapang ’to meet the tests of these times’ upang pag-isahin ang hati nilang bansa sa pahahon ng pandemya. Binigyang diin ng mga Obispo ang isyu ng abortion na patuloy na ibinabato kay Biden.

Samahan nawa natin ang Simbahan sa panalangin para sa bagong U.S. President.