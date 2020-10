Mensahe ng pagtutulungan at pagkakaisa mula kay VP Leni Robredo

“Naniniwala pa rin ako sa mabuting intensyon ng pamahalaan, kabilang na ng mga nasa matataas na katungkulan. Ngunit sa bigat ng ating kinakaharap, hindi sapat ang mabuting intensyon.

Kailangan strategic at organized ang pagkilos. Dahil sa kabila ng mabuting mga intensyon, hindi maikakaila ang katotohanan: Maraming Pilipino ang patuloy na nagkakasakit. Marami pang puwedeng gawin; marami pang kakulangang puwedeng punan. Alam nating lahat ito; lahat tayo, may kakilala nang pumanaw, nagkasakit, nabaon sa utang, o nawalan ng trabaho dahil sa pandemya. Ito ang simpleng katotohanan, at kung gusto nating baguhin ang trajectory ng bansa, kailangan nating harapin ito, at maging bukas sa lahat ng kaisipan, lahat ng mungkahi, lahat ng handang umambag—dahil walang ibang paraang malagpasan ang hamon na ito, kundi ang magtulungan.

Ididiin ko: Gusto lang naming tumulong. Ayaw naming mabigo ang gobyerno, dahil kapag nabigo ang gobyerno, tayong mga Pilipino ang magdurusa, tayong mga Pilipino ang magkakasakit at mamamatay. Malaki ang problema, kaya dapat lahat tayo may puwedeng i-ambag. Hindi ito panahon para ipagdiinan ang hidwaang Administrasyon o Oposisyon. Sa panahong ito, ang mahalaga, Pilipino tayong lahat.

Wala akong duda na kaya rin nating maabot ang nangyari sa labingsiyam na bansang nagtagumpay laban sa pandemya ayon sa Lancet study. Iyong iba sa kanila, halos katabi lang natin—Taiwan, Thailand, Vietnam, Laos, China, Myanmar, Malaysia, New Zealand, South Korea. Malinaw sa akin kung ano ang nagtatahi sa kanila: Naniwala sila sa datos, sa agham, at sa mga eksperto; naging bukas sila sa kaalaman at mga kaisipan, saan man ito magmula; nagplano sila nang maigi; mabilis at coordinated ang kilos ng gobyerno nila. Naging tapat sila sa pakikitungo sa kanilang mamamayan. Isinantabi nila ang politika. Nakipagtulungan sila.

Kaya natin ito; patuloy ang tiwala ko sa kakayahan ng Pilipino. At inuulit ko: Nandito lang ang Tanggapan ng Pangalawang Pangulo, handang makipag-ugnayan, walang ibang hangarin kundi ang makatulong sa lahat ng Pilipino sa gitna ng krisis na sama-sama nating hinaharap.

Narinig ko na minsan, “What binds us together is greater than what drives us apart.” Sa nakaraang anim na buwan, kitang-kita ang katotohanang ito. Naniniwala pa rin ako, nasa puso pa rin ng bawat isa sa atin ang malasakit sa kapwa, ang pagbubukas-loob upang makinig, at ang kakayahang makipagkaisa. Dito nagbubukal ang katiyakan ko: Magtatagumpay tayo sa hamon na ito.”