Mensahe ng Mahal na Birhen ng Guadalupe

Pista ngayong araw ng Mahal na Birhen ng Guadalupe. Ang selebrasyon ng Guadalupe ay paggunita sa pagpapakita ni Maria sa Tepeyac, Mexico kay San Juan Diego, miyembro ng tribung Chichimeca noong Disyembre 9-12, 1531.

Sa nasabing lugar hiniling ni Maria na maitayo ang isang simbahan. Matapos ang himalang pagpapagaling sa kanyang tiyuhin, dinala ni Juan Diego sa Obispo ng lugar ang mga rosas sa kanyang balabal o tilma mula sa Birhen bilang patunay.

Nang ilantad sa harap ng Prelado ang tela na bumalot sa mga rosas, namalas ng tanan ang tila self-portrait ng Mahal na Birhen ng aparisyon. Ang nabanggit na mahiwagang balabal ay nakalagak hanggang ngayon sa Basilika na itinayo sa karangalan ni Maria.

Bukod sa turing na ‘most visited Catholic pilgrimage site in the world’ ayon sa Google, malapit sa puso ng mga Santo Papa ang Basilika ng Our Lady of Guadalupe. Noong Hulyo 31, 2002 ay itinanghal na santo si Juan Diego ni San Juan Pablo II sa tanyag na dambana.

Hulyo 16, 1935 nang iprinoklamang ‘Hea­venly Patroness of the America and the Philippines’ ni Pope Pius XI ang Birhen ng Guadalupe. Ang minor seminary ng Archdiocese of Manila ay ipinangalan sa Mahal ng Ina ng Mexico.

Sentro ng mensahe ng aparisyon ng Mahal na Birhen ng Gudalupe ang katotohanang malapit ang Diyos sa lahat ng tao. Mula noon hanggang ngayon nagsisilbing simbolo ang dambana ng pagkakaisa ng lahat ayon na rin sa layon nito: “To help all men and women to accept each other as brothers and sisters.”

Nang magpakita ang Birhen kay San Juan Diego ito ang kanyang sinabi: “I strongly desire that a church be built on this site, so that in it I can be pre­sent and give my love, compassion, help, and defense, to hear your laments and to remedy all your miseries, pains and sufferings for I am your most devoted Mother!”

Napakaganda ng mensahe ni St. John Paul II noong 2002 sa okasyon ng Kano­nisasyon ni Juan Die­go na tinawag niyang ‘simple at mapapagpakumbaba’: “I want to express to all of you the closeness of the Church and the Pope, embracing you with love and encouraging you to overcome with hope the difficult time you are going through.”

Sa pinto ng sikat na Simbahan ng Nuestra Señora de Guadalupe nakaukit ang pinaka-tanyag na mga kataga ng Mahal na Birhen kay San Juan Diego nang subukin nitong umiwas sa kasunduan dahil sa pag-aalala sa kanyang tiyuhin: “No estoy yo aqui que soy tu madre?” (Am I not here, I who am your Mother?)

Ngayong Pista ni Maria, magdasal tayo sa tulong ni San Juan Diego na sana ay mas maging malalim ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ipanalangin din natin ang mga batang pinaslang sa pamamagitan ng aborsyon, dahil ang Birhen ng Guadalupe ay Patrona din ng Pro-Life Movement.

Ngayong Adbiyento, maging tulad nawa tayo ni San Juan Diego sa pagkakaroon ng simpleng puso at kababaang-loob. Hili­ngin natin sa Mahal na Birhen na gabayan tayo at bigyan ng lakas upang patuloy nating mahalin ang mga taong ipinagkatiwala ng Diyos sa atin nang may tuna na malasakit at kalinga.