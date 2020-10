Mensahe nakakaiyak: Sarah nangungulila sa ama

Napaka-simple ng naging mensahe sa pamamagitan ng kanyang Twitter account ni Sarah Geronimo sa kanyang ama.

Birthday ng kanyang Tatay Delfin noong October 2 at open naman sa publiko kung paano nagkaroon ng problema si Sarah sa kanyang mga magulang nang magpakasal sila ng lihim sa ngayo’y mister na si Matteo Guidicelli.

Kasabay ng larawan nila sa isa sa mga naging concert niya ang caption na, “Ang aking habambuhay. Maligayang Kaarawan po Tatay Delfin.”

Halos lahat ay na-touched sa simpleng mensahe na ‘yun ni Sarah. Personally, parang naramdaman din namin ang pangulila niya sa kanyang magulang sa kabila ng kaligayahan na meron siya sa bagong buhay.

Very rare mag-tweet o mag-post si Sarah na personal, kadalasan lang ng mga tweet niya ay work or endorsement niya. Kaya ang precious ng dating ng simpleng tweet na yun.

Ilan sa mga comments na nabasa namin sa tweet na yun ni Sarah, “Bat ganun, ang simple ng mensahe pero tagos sa puso, nakakaiyak. Alam namin kung gaano mo kamahal ang tatay mo. Soon mayayakap mo uli sya ng napakahigpit.”

“Ang ikli ng message pero sobrang meaningful. Nakakaiyak.”

“Ay bakit parang kinurot ang puso ko dito? Sana maging okay na sila.”

Megan humagulgol sa ‘hiwalayan’ kay Mikael

Naging sobrang emosyonal ni Megan Young sa ipinost na Instagram video ng kanyang mister na si Mikael Daez.

Lumabas tuloy na weakness ni Megan ang ideya pa lang na maghihiwalay silang mag-asawa. Bigla na lang itong nag-iiyak nang isa sa mapag-usapan nilang possible topic sa ginagawa nilang podcast ay “what if maghihiwalay” sila.

Nagulat si Mikael nang bigla na lang itong umiyak at tinanong si Megan kung bakit. Sey naman niya, “Kasi naman ikaw, we’re talking about podcast and then you say, paano kung maghiwalay tayo?”

Natatawang sinagot ito ni Mikael na, “theoretical lang. Para juicy ang topic.”

Nine years na naging mag-boyfriend/girlfriend sina Megan at Mikael at noong isang taon lang nagpakasal. Sa loob ng ten years, siguro nga, isipin pa lang ay napakahirap na para kay Megan yung senaryo na mauuwi rin silang dalawa sa hiwalayan.

Sa isang banda, hiniritan naman si Megan ng kapatid na si Lauren Young sa pinost na video ni Mikael. Sey ni Lauren sa ate niya, “OMG ang arte talaga.”