Kamakailan lang ipinagdiwang ang Mother’s Day, at sa lahat po ng mga ilaw ng tahanan, mabuhay po kayo. Dahil dito naisipan nating talakayin ang women’s health lalo na ang menopause. Ang reproductive years ng isang kababaihan ay ang panahon na siya ay dinadatnan. Ito ang isang katangian na wala sa mga lalaki, ang buwan buwan na menstration. Naguumpisa ito sa isang dalagita na ang tawag ay menarche, hanggang sa ito ay tumigil ng tuluyan, ang menopause. Maaaring mangyari ito sa mag edad na 50 hanggang 55 anyos, ngunit may pagkakataon na mangyari ng mas maaga. Kung isang taon na hindi dinatnan, menopaused na nga ang diagnosis. Mayroon din tinatawag na surgically menoaused kung maoperahan at matanggal na ang matres ng isang babae.

Tumitigil na ang mataas na produksyon ng mga hormones na galing sa obaryo, ang estrogen at progesterone. Iba’t iba ang maaaring maging sintomas ng menopause. Mula sa wala talagang maramdaman kungdi ang pagtigil ng regla , hanggang sa napakadaming kumplikasyon. Kabilang na dito ang pagpalya ng regla, panunuyo ng vaginal area, nagiinit o hot flashes, ginawin o nagchills, pagpawis ng lubusan sa gabi, hindi o hirap makatulog, nagiiba basta basta ang kalagayan o mood swings, at bumabagal ang metabolism at lumalaki o tumataba. Kasama din ang pagnipis ng buhok o pati paglagas nito, at ang pagkalaki ng suso ay maaaring mabawasan. Kasama na rin ang pagbaba ng sexual drive at pati pagninipis ng buto o osteoporosis ay maaaring mangyari.

Ang mga doktor na dapat puntahan ay ang mga obstetrician-gynecologists. Sila ang mga espesyalista ng mga karamdaman ng mga kababaihan. Kabilang sa mga eksaminasyon na maaaring ipagawa maliban sa pagkuha ng history at physical exam ay ang mga blood tests, ultrasounds at scans. Kasama sa mga paglunas ng menopause ay ang pagbigay nila ng hormonal replacement therapy o HRT. Kasama ang paggamot sa lahat at anumang kumplikasyon na maaaring maramdaman o symptomatic treatment. Kung minsan ay may operasyon na ginagawa, ang D&C o dilatation and curettage kung sakaling masyadong nangangapal ang matres at tuluy tuloy naman ang pagregla. Ang pakay ng procedure ay makayod ang pangangapal ng endometrial lining ng matres ng sa ganoon ay malinis at tumigil ang abnormal na regla.

Huwag matakot kung dumating ang panahon na mag menopause na. Alalahanin may kinauukulang pag edad nito kung kaya isipin ang lahat ng nagawa na at kinatandaan na. With age comes neuty. Huwag din kalimutan kumunsulta ng gumaan ang paglipat sa kundisyon na ito.

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, radio (mapapakinggan sa Kalusugan Kakabilib sa DWIZ882 tuwing lingo 11am-12nn) at Doc Rylan Facebook Live tuwing sabado 7pm. Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na #docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mga komentaryo at katanungan.