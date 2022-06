‘Men Who Matter’ Donny ka-level na sina Chel Diokno, Lucio Tan

Si Donny Pangilinan ang nag-iisang taga-showbiz na nakasama sa 2022 edition ng People Asia’s “Men Who Matter”.

Ka-level lang naman ng young actor ang tulad nila Atty. Chel Diokno, LT Group vice chairman Lucio Tan III, Philippine Airlines president and COO Stanley Ng, journalist Ed Lingao, and UP Maroons basketball player Carl Tamayo.

Ang iba pang kasama na awardees ay sina Architect Royal Pineda of BUDJI + ROYAL, Total designer Budji Layug, Galerie Joaquin founder Jack Teotico, Cocolife president Atty. Martin Loon, Cardiologist Dr. Enrique Posas of St. Luke’s Medical Center, Chef Chele Gonzalez of Gallery by Chele, Award-winning chemist Dr. Fabian Dayrit, Events stylist extraordinaire Dave Sandoval, Entrepreneur Avin Ong of @Fredley Group of Companies at Philip James Barnes of Ascott Limited.

Kinabog nga ni Donny ang ilang big-named actors kaya naman sobrang proud sa kanyang achievements ang celebrity parents niyang sina Anthony Pangilinan at Maricel Laxa-Pangilinan. Bukod sa acting, kumakanta rin si Donny at sunud-sunod ang pag-endorse niya ng iba’t ibang produkto. (Ruel Mendoza)